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Зірка серіалу "Свати" помер у лікарні - причина

Еліна Чигис
28 жовтня 2024, 11:59
1418
Кримчанин помер за два тижні до свого 49-річчя.
Максим Шпаковський
Максим Шпаковський потрапив під машину / колаж: Главред, фото: скрін відео, pixabay.com/

Коротко:

  • Максим Шпаковський потрапив під машину
  • Актор часто знімався в російських фільмах

Актор Максим Шпаковський, який залишився жити в Севастополі після незаконної окупації Росією Криму, загинув після ДТП 25 жовтня у віці 48 років.

Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, актор потрапив під машину, перебігаючи дорогу в недозволеному місці. Він помер у лікарні.

відео дня

Зазначимо, Шпаковський з'явився в серіалі "Свати" в 4 сезоні в ролі рекетира, також він часто знімався в епізодичних ролях у кіно.

Актор засвітився в таких російських фільмах: "Спецназ-2", "Ісаєв", "Ялта-45", "Синдром дракона", "Льоговий-2", "Солнцепек", на його рахунку 40 робіт у кіно.

З відкритих джерел відомо, що Максим Шпаковський багато років служив у театрі Чорноморського флоту.

Хто такий Максим Шпаковський?

Максим Шпаковський - народився 1975 року в Севастополі в сім'ї викладачки російської мови та літератури. У школі майбутній актор грав у КВК, представляючи команду Севастопольського приладобудівного інституту. Згодом кримчанин вступив до місцевої філії Ярославського державного театрального інституту. Помер 25 жовтня 2024 року внаслідок ДТП.

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