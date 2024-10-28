Зірка серіалу "Свати" помер у лікарні - причина

Коротко:
- Максим Шпаковський потрапив під машину
- Актор часто знімався в російських фільмах
Актор Максим Шпаковський, який залишився жити в Севастополі після незаконної окупації Росією Криму, загинув після ДТП 25 жовтня у віці 48 років.
Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, актор потрапив під машину, перебігаючи дорогу в недозволеному місці. Він помер у лікарні.
Зазначимо, Шпаковський з'явився в серіалі "Свати" в 4 сезоні в ролі рекетира, також він часто знімався в епізодичних ролях у кіно.
Актор засвітився в таких російських фільмах: "Спецназ-2", "Ісаєв", "Ялта-45", "Синдром дракона", "Льоговий-2", "Солнцепек", на його рахунку 40 робіт у кіно.
З відкритих джерел відомо, що Максим Шпаковський багато років служив у театрі Чорноморського флоту.
Хто такий Максим Шпаковський?
Максим Шпаковський - народився 1975 року в Севастополі в сім'ї викладачки російської мови та літератури. У школі майбутній актор грав у КВК, представляючи команду Севастопольського приладобудівного інституту. Згодом кримчанин вступив до місцевої філії Ярославського державного театрального інституту. Помер 25 жовтня 2024 року внаслідок ДТП.
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