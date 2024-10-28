Зірка серіалу "Свати" помер у лікарні - причина

Кримчанин помер за два тижні до свого 49-річчя.

https://glavred.net/stars/zvezda-seriala-svaty-umer-v-bolnice-prichina-10609082.html Посилання скопійоване

Максим Шпаковський потрапив під машину / колаж: Главред, фото: скрін відео, pixabay.com/

Коротко:

Максим Шпаковський потрапив під машину

Актор часто знімався в російських фільмах

Актор Максим Шпаковський, який залишився жити в Севастополі після незаконної окупації Росією Криму, загинув після ДТП 25 жовтня у віці 48 років.

Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, актор потрапив під машину, перебігаючи дорогу в недозволеному місці. Він помер у лікарні.

відео дня

Зазначимо, Шпаковський з'явився в серіалі "Свати" в 4 сезоні в ролі рекетира, також він часто знімався в епізодичних ролях у кіно.

Актор засвітився в таких російських фільмах: "Спецназ-2", "Ісаєв", "Ялта-45", "Синдром дракона", "Льоговий-2", "Солнцепек", на його рахунку 40 робіт у кіно.

З відкритих джерел відомо, що Максим Шпаковський багато років служив у театрі Чорноморського флоту.

Хто такий Максим Шпаковський? Максим Шпаковський - народився 1975 року в Севастополі в сім'ї викладачки російської мови та літератури. У школі майбутній актор грав у КВК, представляючи команду Севастопольського приладобудівного інституту. Згодом кримчанин вступив до місцевої філії Ярославського державного театрального інституту. Помер 25 жовтня 2024 року внаслідок ДТП.

Останні новини шоу-бізнесу

Як повідомив Главред, композитора Костянтина Меладзе і його брата співака Валерія Меладзе перевірять на фінансування ЗСУ. Глава ФПБК країни-терориста РФ Віталій Бородін заявив, що у Меладзе немає чіткої позиції щодо вторгнення РФ в Україну.

А також на сольному концерті в Москві Ані Лорак переплутала куплети в пісні, що стало справжньою ганьбою, адже професійні артисти такого не припускаються. Зрадниця стверджує, що вона була дуже розчулена від відданості мешканців країни-окупанта, тому й не стримала емоцій.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред