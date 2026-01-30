Рус
Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса зробила важке зізнання: "Якщо чесно, я рада"

Анна Підгорна
30 січня 2026, 01:01
29
Емма Хемінг розповіла, як актор ставиться до свого стану.
Брюс Вілліс, Емма Хемінг
Брюс Вілліс хвороба - Емма Хемінг розповіла про деменцію чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Коротко:

  • У Брюса Вілліса лобно-скронева деменція
  • Дружина артиста розповіла, чи знає він про свій діагноз

У 2022 році американський актор Брюс Вілліс офіційно завершив акторську кар'єру. У 2023 році йому діагностували лобно-скроневу деменцію. За спогадами Емми Хемінг, другої (і нинішньої) дружини артиста, хвороба спочатку прогресувала непомітно — повернулося заїкання, від якого Брюс страждав у дитинстві, з'явилася забудькуватість.

Жінка спочатку думала, що в їхніх стосунках настала криза через зміни в характері зіркового чоловіка. "Ти думаєш, що це криза в шлюбі, що щось йде не так між вами... А потім з'являється діагноз - і все стає зрозумілим", - поділилася Емма на подкасті Conversations with Cam.

Однак реальність виявилася ще страшнішою. Важка форма деменції прогресує, Вілліс потребує особливого догляду, а його сім'я вчиться миритися з тим, що колишній Брюс більше не повернеться.

Емма Хемінг
Брюс Вілліс хвороба - Емма Хемінг розповіла про деменцію чоловіка / Скріншот YouTube

Емма Хемінг зізналася, що Брюс не знає про свою хворобу. Свій стан він вважає нормою, яку ніяк не пов'язує з діагнозом. "Це і благословення, і прокляття. Брюс так і не усвідомив, що має цю хворобу. І, якщо чесно, я рада, що він цього не знає", - каже дружина Вілліса.

Брюс Вілліс, Емма Хемінг
Брюс Вілліс хвороба - Емма Хемінг розповіла про деменцію чоловіка / фото: instagram.com/emmahemingwillis

Про персону: Брюс Вілліс

Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Брюс Вілліс новини шоу бізнесу
14:25

Драматичне падіння: хто вибив Україну з трійки лідерів Євробачення-2026

14:15

Як правильно звертатися "тьотя" чи "тітка": філологиня здивувала відповіддю

14:15

"Бог великий": 57-річний Марк Ентоні стане батьком увосьме

