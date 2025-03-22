Ченнінг Татум показав, як привів себе у форму: запаморочливе "до" і "після"

Коротко:
- Як змінився Ченнінг Татум
- Навіщо він "грався" зі своєю формою
Голлівудський актор Ченнінг Татум оголосив, що він більше не гратиме "товстих ролей" у фільмах, продемонструвавши різкі коливання ваги, яких він зазнав для минулих ролей.
На першій з трьох фотографій зірка "Кроку вперед" продемонстрував свій рельєфний прес, стоячи у відображенні вікна.
"Ми відступаємо! lol. Перше фото сьогодні - 205", - написав він у довгому підписі до зображення.
Друге дзеркальне фото показало актора з помітно менш підтягнутим тілом і тим, що він додав 15 кг ваги для фільму під назвою "Жозефіна", в якому він знімався минулого року.
Третє фото показало, що Татум схуд до 78 кг для фільму під назвою "Дах", зйомки якого нещодавно завершилися.
Я так вдячний своїй генетиці", - написав актор "Моргни двічі". "Вдячний своєму шеф-кухарю/дієтологу/відьмі. Вдячний своєму тренеру. Я б не зміг так сильно скинути вагу без вас, хлопці".
"Але я більше не гратиму ролі товстунів, ха-ха", - сказав 44-річний актор, додавши, що набір ваги для ролі тепер занадто "важкий для тіла" і занадто складно скинути її.
"Але, чорт забирай, коли я дивлюся на ці фотографії, я просто дико дивуюся, на що здатні людське тіло і воля", - підсумував він.
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