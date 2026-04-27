Російського боксера глядачі жорстко побили прямо на рингу - відео масової бійки

Поєдинок Сергія Горохова та представника Туреччини Емірхана Калкана завершився масовим побиттям росіянина та його команди.

Коротко:

У Трабзоні чемпіонський бій за часті росіянина Горохова завершився масовою бійкою

Причиною стали провокації з боку російської команди

Це не сподобалося місцевій публіці, частина глядачів вибігла на ринг, що спровокувало сутичку

У турецькому Трабзоні бій за титул чемпіона світу за версією Універсальної боксерської організації (UBO) між росіянином Сергієм Гороховим та місцевим спортсменом Емірханом Калканом завершився масовою бійкою просто на рингу.

За повідомленнями турецького видання Karar, ще під час бою представники російської команди поводилися провокативно - демонстрували непристойні жести та зухвало реагували на суперників. Це спричинило обурення як у команди Калкана, так і серед уболівальників.

Після фінального сигналу Горохов почав надмірно емоційно святкувати, що викликало різке невдоволення публіки.

Частина глядачів вибігла на ринг, і ситуація миттєво переросла у сутичку. У хід пішли кулаки, удари ногами та навіть пластикові стільці, які летіли в бік російського боксера. Його команду також атакували глядачі.

Охорона не змогла одразу зупинити натовп, і турнір довелося перервати. Переможця офіційно не оголосили, а поєдинок визнали таким, що не відбувся. Організатори оголосили про початок розслідування інциденту.

За результатами перевірки порушникам можуть загрожувати серйозні санкції - від штрафів до дискваліфікацій та позбавлення ліцензій.

Про джерело: Karar Karar - це турецьке видання, засноване у 2016 році в Стамбулі. Воно має друковану газету та онлайн-платформу, де публікує новини, статті й коментарі. Тематика охоплює політику, економіку, суспільні процеси, міжнародні події, культуру та спорт.

