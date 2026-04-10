"Шахтар" розгромив АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій: хто відзначився

Руслан Іваненко
10 квітня 2026, 00:17
Шахтар впевнено розгромив АЗ у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій і зробив серйозну заявку на вихід у півфінал
Педріньйо відкрив рахунок у другому таймі, а Аліссон оформив дубль

  • "Шахтар" розгромив АЗ 3:0 у першому матчі 1/4 фіналу
  • Голи: Педріньйо (72), Аліссон оформив дубль (81, 83)
  • Матч-відповідь відбудеться 16 квітня о 19:45

Донецький "Шахтар" упевнено стартував у чвертьфіналі Ліги конференцій, здолавши нідерландський АЗ Алкмар у першому матчі протистояння, пише "Суспільне спорт."

"Гірники" пробилися до 1/4 фіналу після перемоги над польським "Лехом" за сумою двох зустрічей. Своєю чергою АЗ у попередньому раунді вибив чеську "Славію".

Востаннє команди перетиналися в офіційних матчах ще у 2005 році в плейоф Ліги Європи — тоді сильнішими були представники Нідерландів.

Як пройшов матч

Зустріч розпочалася з неприємного епізоду для українського клубу. Уже на 11-й хвилині півзахисник "Шахтаря" Ізакі Сільва отримав серйозний удар по голові та втратив свідомість.

ФК "Шахтар" / Інфографіка: Главред

Медики змогли привести бразильця до тями, однак продовжити гру він не зміг — на 24-й хвилині його замінив Артем Бондаренко.

Перший тайм завершився без забитих м’ячів. Рахунок було відкрито на 72-й хвилині — Педріньйо здійснив індивідуальний прохід і точним ударом вивів "Шахтар" вперед.

Наприкінці матчу перевагу донеччан зміцнив Аліссон. Спершу на 81-й хвилині він скористався помилкою захисту АЗ після кутового та відправив м’яч у сітку, а вже за дві хвилини оформив дубль, встановивши підсумковий рахунок — 3:0.

Ліга конференцій. 1/4 фіналу (перший матч)"Шахтар" (Україна) — АЗ Алкмар (Нідерланди) 3:0Голи: Педріньйо, 72, Аліссон, 81, 83.

'Шахтар' розгромив АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій: хто відзначився
Ліга конференцій / Інфографіка: Главред

Найбільша перемога у цьому сезоні

Ця перемога стала для "Шахтаря" найбільшою у нинішньому сезоні Ліги конференцій — раніше команда не вигравала з різницею більше ніж у два м’ячі. Востаннє з більшим рахунком у єврокубках донеччани перемагали ще на старті кваліфікації Ліги Європи, коли розгромили фінський "Ільвес" (6:0).

Коли відбудеться матч-відповідь

Матч-відповідь між АЗ Алкмаром та "Шахтарем" відбудеться у четвер, 16 квітня, о 19:45 за київським часом. Переможець двоматчевого протистояння у півфіналі зіграє проти сильнішого у парі італійської "Фіорентини" та англійського "Крістал Пеласа".

Як раніше писав Главред, український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик має намір оскаржити свою дискваліфікацію в суді, щоб відстояти власну репутацію.

Крім того, цього року збірна України з футболу проведе щонайменше сім офіційних поєдинків. Інші матчі команди у 2026 році будуть товариськими.

Нагадаєио, що колишній наставник донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу помер у віці 80 років. Причиною стала серія перенесених серцевих нападів.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

Огірки ростимуть як на дріжджах: під час висаджування в лунку треба додати ложку настою

Огірки ростимуть як на дріжджах: під час висаджування в лунку треба додати ложку настою

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з покупками за 71 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з покупками за 71 с

Рибки, що підкорили СРСР: як народився найпопулярніший порцеляновий сервіз

Рибки, що підкорили СРСР: як народився найпопулярніший порцеляновий сервіз

