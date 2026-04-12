Бій Усик — Верховен у Єгипті: став відомий повний список поєдинків андеркарду

В головному бою вечора боксу Усик захищатиме титул WBC у протистоянні з Ріко Верховеном.

Оприлюднили повний склад андеркарду бою Усик — Верховен у Гізі

23 травня в Гізі (Єгипет) шоу Усик — Верховен

Опубліковано повний андеркард вечора боксу

У карді — титульні та претендентські поєдинки

Став відомий склад андеркарду вечора боксу, який очолить поєдинок між українським чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Повний список боїв, що відбудуться 23 травня в рамках боксерського шоу в Пірамідах Гізи (Єгипет), опубліковано на офіційній сторінці The Ring Magazine в Instagram.

У головному бою андеркарду непереможений британський проспект Гамза Шираз зустрінеться з німцем Алемом Бегічем. На кону — вакантний титул чемпіона WBO у другій середній вазі.

Ще один титульний поєдинок відбудеться у напівсередній вазі: британець Джек Каттералл битиметься проти олімпійського призера з Узбекистану Шахрама Гіясова за пояс WBA Regular.

Також заплановано бій за статус офіційного претендента на титул IBF у надважкій вазі, де зійдуться кубинець Френк Санчес та американець Річард Торрез-молодший.

Повний андеркард вечора боксу

Гамза Шираз (Велика Британія) — Алем Бегіч (Німеччина)

Джек Каттералл (Велика Британія) — Шахрам Гіясов (Узбекистан)

Френк Санчес (Куба) — Річард Торрез-молодший (США)

Мізукі Хірута (Японія) — Маї Соліман (Австралія)

Басем Мамдух (Єгипет) — Джамар Теллі (США)

Махмуд Мобарк (Єгипет) — Майкл Калвалья (Кенія)

Омар Хікал (Єгипет) — Алі Ссерункума (Уганда)

Як зазначається, головний бій вечора боксу в Гізі між Усиком і Верховеном матиме титульний статус: на кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі, а українець проведе добровільний захист титулу.

Спорт - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC і IBF Олександр Усик проведе бій з легендарним кікбоксером Ріко Верховеном. Про це повідомляє Ring Magazine.

Крім того, донецький "Шахтар" упевнено стартував у чвертьфіналі Ліги конференцій, здолавши нідерландський АЗ Алкмар у першому матчі протистояння, пише "Суспільне спорт."

Нагадаємо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик має намір оскаржити свою дискваліфікацію в суді, щоб відстояти власну репутацію.

Читайте також:

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

