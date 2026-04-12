Бій Усик — Верховен у Єгипті: став відомий повний список поєдинків андеркарду

Коротко:
- 23 травня в Гізі (Єгипет) шоу Усик — Верховен
- Опубліковано повний андеркард вечора боксу
- У карді — титульні та претендентські поєдинки
Став відомий склад андеркарду вечора боксу, який очолить поєдинок між українським чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Повний список боїв, що відбудуться 23 травня в рамках боксерського шоу в Пірамідах Гізи (Єгипет), опубліковано на офіційній сторінці The Ring Magazine в Instagram.
У головному бою андеркарду непереможений британський проспект Гамза Шираз зустрінеться з німцем Алемом Бегічем. На кону — вакантний титул чемпіона WBO у другій середній вазі.
Ще один титульний поєдинок відбудеться у напівсередній вазі: британець Джек Каттералл битиметься проти олімпійського призера з Узбекистану Шахрама Гіясова за пояс WBA Regular.
Також заплановано бій за статус офіційного претендента на титул IBF у надважкій вазі, де зійдуться кубинець Френк Санчес та американець Річард Торрез-молодший.
Повний андеркард вечора боксу
- Гамза Шираз (Велика Британія) — Алем Бегіч (Німеччина)
- Джек Каттералл (Велика Британія) — Шахрам Гіясов (Узбекистан)
- Френк Санчес (Куба) — Річард Торрез-молодший (США)
- Мізукі Хірута (Японія) — Маї Соліман (Австралія)
- Басем Мамдух (Єгипет) — Джамар Теллі (США)
- Махмуд Мобарк (Єгипет) — Майкл Калвалья (Кенія)
- Омар Хікал (Єгипет) — Алі Ссерункума (Уганда)
Як зазначається, головний бій вечора боксу в Гізі між Усиком і Верховеном матиме титульний статус: на кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі, а українець проведе добровільний захист титулу.
Як раніше повідомляв Главред, Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC і IBF Олександр Усик проведе бій з легендарним кікбоксером Ріко Верховеном. Про це повідомляє Ring Magazine.
Про персону: Олександр Усик
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
