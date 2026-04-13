Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Цинічне рішення: федерація одного з видів спорту зняла всі обмеження з РФ

Руслан Іваненко
13 квітня 2026, 18:47оновлено 13 квітня, 19:17
Росіяни та білоруси отримують повний доступ до всіх дисциплін водних видів спорту на рівні міжнародних стартів.
РФ, спорт
Рішення дозволяє росіянам і білорусам виступати в плаванні, стрибках у воду, синхронному плаванні та водному поло / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • World Aquatics повернула РФ і Білорусь
  • Дозволено виступати під прапорами
  • Рішення стосується всіх водних видів

Міжнародна організація World Aquatics, яка відповідає за розвиток і проведення змагань з водних видів спорту, ухвалила рішення про повноцінне повернення російських спортсменів на міжнародну арену. Відтепер представники Росії та Білорусі зможуть виступати під власними прапорами та з національними гімнами.

Рішення було ухвалене на тлі ситуації на Кубку світу з водного поло, де збірну України змушують грати проти російських "нейтралів". Очікується, що подібні випадки стануть регулярними, про що свідчить офіційне повідомлення World Aquatics.

відео дня

Пояснення організації

В організації наголосили, що це продовження політики поступового повернення спортсменів із цих країн після попереднього зняття обмежень на рівні молодіжних та юніорських турнірів.

У своїй заяві президент World Aquatics Хусейн аль Мусаллам зазначив:

"Упродовж останніх трьох років World Aquatics успішно допомогли гарантувати, що конфлікти залишались за межами місць проведення спортивних змагань. Ми сповнені рішучості забезпечити, щоб басейни та відкриті водойми залишалися місцями, де спортсмени з усіх країн можуть збиратися разом у мирних змаганнях".

Умови участі спортсменів РФ і Білорусі

Відтепер спортсмени з Росії та Білорусі знову мають статус повноправних членів організації. Вони зможуть брати участь в індивідуальних і командних дисциплінах на всіх рівнях у плаванні, плаванні на відкритій воді, стрибках у воду, артистичному плаванні та водному поло.

Однією з умов допуску для російських і білоруських спортсменів залишається проходження щонайменше чотирьох раундів допінг-контролю, організованих Міжнародною агенцією тестувань ITA.

Про джерело: World Aquatics

World Aquatics — міжнародна федерація водних видів спорту, яка регулює та організовує змагання зі плавання, стрибків у воду, водного поло, артистичного плавання та плавання на відкритій воді.

Організація була заснована у 1908 році в Лондоні як FINA, а у 2023 році отримала сучасну назву World Aquatics.

Штаб-квартира розташована в Лозанні, Швейцарія, а до складу входять понад 200 національних федерацій по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції проти Росії новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Приліт" у багатоповерхівку: що відомо про атаку дронів на Харків

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти