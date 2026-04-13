Цинічне рішення: федерація одного з видів спорту зняла всі обмеження з РФ

Росіяни та білоруси отримують повний доступ до всіх дисциплін водних видів спорту на рівні міжнародних стартів.

Рішення дозволяє росіянам і білорусам виступати в плаванні, стрибках у воду, синхронному плаванні та водному поло

Міжнародна організація World Aquatics, яка відповідає за розвиток і проведення змагань з водних видів спорту, ухвалила рішення про повноцінне повернення російських спортсменів на міжнародну арену. Відтепер представники Росії та Білорусі зможуть виступати під власними прапорами та з національними гімнами.

Рішення було ухвалене на тлі ситуації на Кубку світу з водного поло, де збірну України змушують грати проти російських "нейтралів". Очікується, що подібні випадки стануть регулярними, про що свідчить офіційне повідомлення World Aquatics.

Пояснення організації

В організації наголосили, що це продовження політики поступового повернення спортсменів із цих країн після попереднього зняття обмежень на рівні молодіжних та юніорських турнірів.

У своїй заяві президент World Aquatics Хусейн аль Мусаллам зазначив:

"Упродовж останніх трьох років World Aquatics успішно допомогли гарантувати, що конфлікти залишались за межами місць проведення спортивних змагань. Ми сповнені рішучості забезпечити, щоб басейни та відкриті водойми залишалися місцями, де спортсмени з усіх країн можуть збиратися разом у мирних змаганнях".

Умови участі спортсменів РФ і Білорусі

Відтепер спортсмени з Росії та Білорусі знову мають статус повноправних членів організації. Вони зможуть брати участь в індивідуальних і командних дисциплінах на всіх рівнях у плаванні, плаванні на відкритій воді, стрибках у воду, артистичному плаванні та водному поло.

Однією з умов допуску для російських і білоруських спортсменів залишається проходження щонайменше чотирьох раундів допінг-контролю, організованих Міжнародною агенцією тестувань ITA.

Про джерело: World Aquatics World Aquatics — міжнародна федерація водних видів спорту, яка регулює та організовує змагання зі плавання, стрибків у воду, водного поло, артистичного плавання та плавання на відкритій воді. Організація була заснована у 1908 році в Лондоні як FINA, а у 2023 році отримала сучасну назву World Aquatics. Штаб-квартира розташована в Лозанні, Швейцарія, а до складу входять понад 200 національних федерацій по всьому світу.

