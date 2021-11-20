Спекотні блондинки з пишним бюстом: зірка футболу вибирає між актрисою і моделлю

Джек Гріліш / Reuters

Зірковий футболіст англійського клубу Манчестер Сіті, де грає українець Олександр Зінченко, Джек Гріліш опинився в нелегкій ситуації.

Як пишуть західні ЗМІ, йому доводиться робити вибір між моделлю Сашею Еттвуд, з якою він зустрічається ще зі шкільних часів, і актрисою Емілі Атак.

The Sun уточнює, що 26-річного футболіста запідозрили у зраді його дівчині з Атак. Гріліш прогнозовано всі домисли спростовує, проте джерело, наближене до нього, розповіло, що той зараз знаходиться на роздоріжжі.

"Джеку порадили залишитися з Сашею, але його хімія з Емілі його затягує. Він сказав Саші, що просто дружить з нею, але це явно не кінець. Джеку є над чим подумати", - каже джерело.

Еттвуд - відома модель. У відносинах з Грілішем вона перебуває з 2012 року.

Атак - популярна актриса, на яку в Instagram підписано 1,7 мільйона користувачів.

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