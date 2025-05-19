ЄС запропонує G7 ще більше знизити граничну ціну на російську нафту - ЗМІ

Коротко:
- Готується черговий пакет санкцій проти РФ
- ЄС запропонує 50 доларів за барель
Євросоюз запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточний граничний рівень на російську нафту. Про це повідомило Reuters.
Зазначається, що європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс відповів "Так" на запитання ЗМІ про те, чи запропонує він знизити ліміт на російську нафту. Відповідь прозвучала в кулуарах зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді.
"Це те, на що ми звернули увагу з боку Комісії в контексті 18-го пакета санкцій. Я очікую певного інтересу також з боку інших партнерів G7 щодо цього і певного обговорення", - сказав Валдіс Домбровскіс.
Він не назвав конкретний рівень, до якого Євросоюз хотів би знизити верхню межу ціни на нафту з РФ.
"Але чиновники ЄС, поінформовані про обговорення, заявили, що ЄС запропонує 50 доларів за барель", - уточнює агентство.
До країн G7 входять Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Європейська комісія і глава міністрів фінансів єврозони також беруть участь у зустрічах міністрів фінансів G7.
Санкції проти Росії - останні новини
Як писав Главред, США і Європа готові ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроєкт про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами. Санкції можуть торкнутися Центрального банку РФ і "тіньового флоту", який транспортує російську нафту через Балтійське море.
Нагадаємо, в матеріалі Politico йшлося про те, що після відмови російського диктатора Володимира Путіна встановити режим тиші на фронті лідери Європейського союзу і Британії шукають способи завдати "карколомного удару" по російській економіці. Один із варіантів тиску на Кремль - повне торговельне ембарго або тарифи на російський експорт.
Нещодавно президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейська комісія працює над новим пакетом санкцій проти Росії у відповідь на її зрив мирної ініціативи та подальшу агресивну поведінку.
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