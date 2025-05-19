ЄС запропонує G7 ще більше знизити граничну ціну на російську нафту - ЗМІ

Зниження ціни на нафту буде здійснено в рамках нового пакета санкцій проти Москви.

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ЄС назвав нову граничну ціну на нафту РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін із відео

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Готується черговий пакет санкцій проти РФ

ЄС запропонує 50 доларів за барель

Євросоюз запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточний граничний рівень на російську нафту. Про це повідомило Reuters.

Зазначається, що європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс відповів "Так" на запитання ЗМІ про те, чи запропонує він знизити ліміт на російську нафту. Відповідь прозвучала в кулуарах зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді.

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"Це те, на що ми звернули увагу з боку Комісії в контексті 18-го пакета санкцій. Я очікую певного інтересу також з боку інших партнерів G7 щодо цього і певного обговорення", - сказав Валдіс Домбровскіс.

Він не назвав конкретний рівень, до якого Євросоюз хотів би знизити верхню межу ціни на нафту з РФ.

"Але чиновники ЄС, поінформовані про обговорення, заявили, що ЄС запропонує 50 доларів за барель", - уточнює агентство.

До країн G7 входять Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Європейська комісія і глава міністрів фінансів єврозони також беруть участь у зустрічах міністрів фінансів G7.

Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, США і Європа готові ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроєкт про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами. Санкції можуть торкнутися Центрального банку РФ і "тіньового флоту", який транспортує російську нафту через Балтійське море.

Нагадаємо, в матеріалі Politico йшлося про те, що після відмови російського диктатора Володимира Путіна встановити режим тиші на фронті лідери Європейського союзу і Британії шукають способи завдати "карколомного удару" по російській економіці. Один із варіантів тиску на Кремль - повне торговельне ембарго або тарифи на російський експорт.

Нещодавно президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейська комісія працює над новим пакетом санкцій проти Росії у відповідь на її зрив мирної ініціативи та подальшу агресивну поведінку.

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