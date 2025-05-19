"Зайшли в глухий кут": Венс допустив вихід США з переговорного процесу

Джей Ді Венс припустив, що російський диктатор Володимир Путін, "схоже, не зовсім знає, як вийти з війни".

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Венс заявив про "глухий кут" у переговорах щодо України / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео, сайт Кремля

Що сказав Джей Ді Венс:

Переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут

США повинні сказати, що це не наша війна

Переговори про закінчення війни в Україні зайшли в глухий кут. Таку заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Його цитує Clash Report.

"Ми розуміємо, що переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут", - зазначив він. відео дня

Також він припустив, що російський диктатор Володимир Путін, "схоже, не зовсім знає, як вийти з війни".

"Якщо Росія не бажає брати участь, зрештою США мають сказати, що це не наша війна", - додав Венс.

Слід зазначити, що ці заяви прозвучали незадовго до запланованої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Путіним.

Розмова Трампа і Путіна - що відомо

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним. Організація зустрічі двох президентів потребує певної роботи, переконаний Рубіо.

За його словами, єдине, що може розв'язати глухий кут, який склався з переговорами щодо закінчення війни в Україні, - "це пряма розмова між Трампом і Путіним". Рубіо нагадав, що сам глава Білого дому "вже відкрито висловив упевненість, що це має статися".

Після цього у Трампа анонсували "дуже успішну" розмову з Путіним. Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним, яка має відбутися 19 травня, буде дуже успішною. Розрив між Україною і РФ скоротився, заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

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Хто такий Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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