Від Білорусі до Осколу: ЗСУ почали розгортати новий 'Північний фронт'

Світан зауважив, що це потрібно було зробити ще у у 2014-2015 році.

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Операція ЗСУ в Курській області / колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Головне із заяви експерта:

ЗСУ почали розгортати Північний фронт

Дії ЗСУ на Курському напрямку - це спроби створити нову лінію бойового зіткнення

Україна мала оголосити воєнний стан у деяких регіонах ще у 2014 році

Враховуючи дії Сил оборони в Курській області можна сказати, що українські військові почали розгортати Північний фронт. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан в коментарі 24 каналу.

"Нарешті, прийняли рішення розгортати Північний фронт. Принаймні, це видно з дій наших військ. Північний фронт - це 500-600 км фронту від Білорусі до Осколу. Причому, він мав бути розгорнутий ще у 2014-2015 році. Тобто, щойно росіяни полізли в Крим, полізли на Донбас, нам треба було відразу всю лінію кордону переводити в режим фронтальний", - сказав він. відео дня

За його словами, у 2014 році Україна мала оголосити воєнний стан у низці регіонів: у Чернігівській, у Сумській, у Харківській, Луганській і Донецькій областях, а також - у Криму.

На його думку, лінія кордону з Росією мала бути обладнана за всіма законами фортифікації, як лінія бойового зіткнення.

"Дії, які зараз проводяться на тому ж Курському напрямку, це спроби, принаймні, створити нову лінію бойового зіткнення за рахунок російської території. Тобто, це і треба було робити за рахунок російської території. Не нашу територію втикати мінами, а саме російську. Не глибоко, на глибину 3-5-7 км", - наголосив Світан.

Він також додав, що Сили оборони, виконавши певні завдання в Курській області, мали вийти звідти до січня 2025 року.

"У січні вже було видно, що росіяни почали рефлексувати на наш захід", - підсумував експерт.

Річка Оскіл / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Генштабі ЗСУ заявили, що мета українських військ на Курському напрямку залишається незмінною - забезпечення буферної зони в прикордонних районах із Росією, щоб запобігти новій наступальній кампанії ворога на Сумському та Харківському напрямках.

В пресслужбі ОСУВ "Хортиця" заявили, що російські окупанти намагалися перетнути державний кордон України у Харківській області, але українські військові не дали ворогу втілити задумане.

Водночас, у Третій штурмовій бригаді заявили, що окупаційна армія країни-агресорки Росії нарощує активність у Харківській області. Ворог атакує українські позиції за підтримки артилерії, авіаударів, ударних дронів та скидів.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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