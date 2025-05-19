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Після розмови з Трампом Зеленський назвав головну умову припинення війни

Олексій Тесля
19 травня 2025, 23:41
361
У переговорному процесі мають бути задіяні на певному рівні і представники Америки, і представники Європи.
переговори, Зеленський
Володимир Зеленський прокоментував перспективи мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Важливо:

  • США не повинні дистанціюватися від переговорів із РФ
  • У переговорному процесі мають бути задіяні США та ЄС

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості для України та всіх країн Європи, щоб США не дистанціювалися від переговорів із РФ.

"Разом із європейськими лідерами говорили вже про можливі подальші кроки, зокрема зустрічі перемовників та об'єктивну оцінку пропозицій сторін", - написав він у Telegram після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та розмови Трампа з Володимиром Путіним.

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Глава держави зазначив, що кожна пропозиція на столі заслуговує на чесний погляд, і саме тому до переговорного процесу мають бути залучені на певному рівні і представники Америки, і представники Європи.

"Для нас усіх дуже важливо, щоб Сполучені Штати не дистанціювалися від перемовин і досягнення миру, бо єдиний, хто в цьому зацікавлений, - це Путін. Дякую всім за підтримку такого підходу", - додав Зеленський.

Нові санкції проти РФ

Пропозиція до РФ про безумовне припинення вогню не повинна розмиватися і за її неприйняття мають запроваджуватися сильніші санкції, заявив президент України.

"На початку двосторонньої розмови я підтвердив президенту Трампу, що ми в Україні готові до повного і безумовного припинення вогню, як про це і говорили, зокрема, Сполучені Штати. Важливо не розмивати цю пропозицію. Якщо росіяни не готові припиняти вбивства, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру - це очевидно для всіх у світі", - написав Зеленський.

санкции
/ Главред

Глава держави зазначив, що країни Європи запровадять новий пакет сильних санкцій проти РФ.

"Пакет Європи буде, і він буде сильний. Є відповідні дати, ніхто нікого не хоче штовхати, є дати, є домовленості, я впевнений у цьому. Мало того, буде наступний пакет безумовно, якщо не буде припинення війни з російського боку", - сказав Зеленський під час брифінгу.

"А що стосується пакета Сполучених Штатів Америки, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі Сполученими Штатами Америки, для того, щоб вони в якийсь момент, коли вони зможуть, ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе", - додав президент України.

За його словами, від санкцій США "дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну, чи ні, чи в них будуть серйозні економічні виклики".

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Зеленський зробив гучну заяву після переговорів із Трампом. Україна не погодиться на ультиматуми Росії, які передбачають відведення військ з її територій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп поговорив із Зеленським. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед бесідою Володимира Путіна і Трампа.

Як повідомляв Главред, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним. Організація зустрічі двох президентів вимагає певної роботи, переконаний Рубіо.

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Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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Володимир Зеленський Переговори про припинення вогню
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