Після перемир’я: РФ може використати 800 тисяч солдатів для нового удару

Якщо Путіну зрозуміє, що може зберегти анексовані території, то вибере собі більшу мету.

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Путін може розпочати нову війну / колаж: Главред, фото: pixabay, Міноборони РФ, сайт Кремля

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Путін може обрати нову ціль у разі перемир’я в Україні

Зокрема, РФ може перекинути війська до кордонів Фінляндії та Норвегії

Росія сприймає слабкість, як можливість для нових завоювань

Західні спецслужби вважають, що російський диктатор Володимир Путін стане ще небезпечнішим, коли закінчиться війна в Україні. Про це пише BILD.

"У разі закінчення бойових дій в Україні загроза для нас зросте", — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. відео дня

За його словами, близько 800 тисяч російських солдатів у разі перемир’я не вирушать додому, а отримають нові накази.

"У разі перемир’я західні розвідки побоюються швидкого перекидання російських військ з України до кордонів Фінляндії та Норвегії, а також до балтійських країн і до Білорусі — тобто майже на кордон із Польщею", - пише видання.

Зазначається, що на думку спецслужб, вже існують плани щодо цього, а за останні місяці Росія підготувала і відповідну інфраструктуру. Реалізувати їх поки що заважає тільки війна в Україні.

Крім того, джерело BILD стверджує, що якщо перемир’я відбудеться найближчим часом і Росія буде впевнена в його надійності, вона може перекинути війська в Білорусь під час навчань "Захід-2025".

"Росія використовувала військові маневри в Білорусі, як привід для розміщення армії поблизу українських кордонів 2021 року. Цього разу можливі цілі — Литва або Польща. Звичайно, ми всі хочемо, щоб в Україні настав мир. Але потрібно чесно сказати: якщо війна продовжиться, "Захід-2025" залишаться лише маневрами, оскільки ключові сили будуть зайняті в іншому місці. Якщо ж вона закінчиться на умовах Росії, "Захід" може стати початком нової війни проти нас", - йдеться в повідомленні.

Водночас, інший західний чиновник заявив, що Росія сприймає слабкість, як можливість для нових завоювань.

"Після Грузії був Крим, потім Донбас, потім Україна. Якщо ми дамо Путіну зрозуміти, що він може зберегти анексовані території, він вибере собі наступну, більшу мету", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначається, що російське суспільство та армія РФ не підтримують припинення вогню і завершення війни в Україні найближчим часом. Кремль використовує ці настрої для виправдання затяжної кампанії.

Політолог Петро Олещук заявив, що країна-агресор Росія зацікавлена в тому, щоб війна тривала, але Україна залишалася без допомоги Заходу.

Водночас, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що поставити на місце кремлівського диктатора Володимира Путіна може тільки Китай.

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