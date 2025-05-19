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Після перемир’я: РФ може використати 800 тисяч солдатів для нового удару

Марія Николишин
19 травня 2025, 17:15
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Якщо Путіну зрозуміє, що може зберегти анексовані території, то вибере собі більшу мету.
Після перемир’я: РФ може використати 800 тисяч солдатів для нового удару
Путін може розпочати нову війну / колаж: Главред, фото: pixabay, Міноборони РФ, сайт Кремля

Головне:

  • Путін може обрати нову ціль у разі перемир’я в Україні
  • Зокрема, РФ може перекинути війська до кордонів Фінляндії та Норвегії
  • Росія сприймає слабкість, як можливість для нових завоювань

Західні спецслужби вважають, що російський диктатор Володимир Путін стане ще небезпечнішим, коли закінчиться війна в Україні. Про це пише BILD.

"У разі закінчення бойових дій в Україні загроза для нас зросте", — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

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За його словами, близько 800 тисяч російських солдатів у разі перемир’я не вирушать додому, а отримають нові накази.

"У разі перемир’я західні розвідки побоюються швидкого перекидання російських військ з України до кордонів Фінляндії та Норвегії, а також до балтійських країн і до Білорусі — тобто майже на кордон із Польщею", - пише видання.

Зазначається, що на думку спецслужб, вже існують плани щодо цього, а за останні місяці Росія підготувала і відповідну інфраструктуру. Реалізувати їх поки що заважає тільки війна в Україні.

Крім того, джерело BILD стверджує, що якщо перемир’я відбудеться найближчим часом і Росія буде впевнена в його надійності, вона може перекинути війська в Білорусь під час навчань "Захід-2025".

"Росія використовувала військові маневри в Білорусі, як привід для розміщення армії поблизу українських кордонів 2021 року. Цього разу можливі цілі — Литва або Польща. Звичайно, ми всі хочемо, щоб в Україні настав мир. Але потрібно чесно сказати: якщо війна продовжиться, "Захід-2025" залишаться лише маневрами, оскільки ключові сили будуть зайняті в іншому місці. Якщо ж вона закінчиться на умовах Росії, "Захід" може стати початком нової війни проти нас", - йдеться в повідомленні.

Водночас, інший західний чиновник заявив, що Росія сприймає слабкість, як можливість для нових завоювань.

"Після Грузії був Крим, потім Донбас, потім Україна. Якщо ми дамо Путіну зрозуміти, що він може зберегти анексовані території, він вибере собі наступну, більшу мету", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначається, що російське суспільство та армія РФ не підтримують припинення вогню і завершення війни в Україні найближчим часом. Кремль використовує ці настрої для виправдання затяжної кампанії.

Політолог Петро Олещук заявив, що країна-агресор Росія зацікавлена в тому, щоб війна тривала, але Україна залишалася без допомоги Заходу.

Водночас, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що поставити на місце кремлівського диктатора Володимира Путіна може тільки Китай.

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Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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