55 років присвятила сцені: померла відома українська актриса

Людмила Ігнатенко померла в Києві після тривалої хвороби.

https://glavred.net/stars/55-let-posvyatila-scene-umerla-izvestnaya-ukrainskaya-aktrisa-10666052.html Посилання скопійоване

Людмила Ігнатенко померла в Києві / колаж: Главред, фото: facebook.com/tugtheatre

Ви дізнаєтеся:

Де працювала Людмила Ігнатенко

У яких проєктах брала участь

У понеділок, 19 травня, у Театрі Юного глядача попрощалися з актрисою Людмилою Ігнатенко, яка померла напередодні у віці 82 років. Про смерть Людмили Ігнатенко повідомили в Театрі юного глядача.

Актриса 55 років віддала роботі в цьому театрі. Людмила Ігнатенко закінчила студію при Театрі ім. Івана Франка й одразу почала працювати в київському ТЮГу.

відео дня

У Театрі юного глядача вона зіграла понад 60 яскравих ролей, зокрема у знакових виставах "Пеппі Довгапанчоха", "Котовасія", "Сон", "Без вини винні". Також вона озвучила десятки персонажів у мультфільмах і радіопередачах.

"Її образи були сповнені щирістю, глибиною та любов'ю. Вона говорила з дитячими серцями мовою правди і добра. Завдяки її таланту театр знаходив відгук у найменших глядачів, а вистави - ставали подією. Світла пам'ять. Спочивай з миром, дорога Людмило Сергіївно. Ваша творчість - назавжди з нами", - йдеться в повідомленні театру.

У молодості вона служила в Київському академічному українському драматичному театрі ім. Франка та Талліннському театрі ім. Франка. Франка та Талліннському театрі російської драми.

У 70-ті Людмила Сергіївна почала працювати над озвучуванням персонажів радянських мультфільмів. Наприклад, її голосом говорять герої "Сонячного короваю", "Нетямущого горобця" та інших анімаційних фільмів тих років.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що український шоумен і воїн ЗСУ Максим Неліпа загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 48 років.

Також у своєму власному будинку в Санта-Фе було виявлено без ознак життя дворазового володаря "Оскара" Джина Хекмена. Разом із 95-річним актором знайшли і його мертву дружину.

Б'юті-інфлюенсерка Валерія Маркес померла 13 травня після того, як чоловік увійшов до її салону краси в Халіско, Мексика, і застрелив її.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред