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55 років присвятила сцені: померла відома українська актриса

Віталій Кірсанов
19 травня 2025, 17:53
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Людмила Ігнатенко померла в Києві після тривалої хвороби.
Людмила Ігнатенко померла в Києві
Людмила Ігнатенко померла в Києві / колаж: Главред, фото: facebook.com/tugtheatre

Ви дізнаєтеся:

  • Де працювала Людмила Ігнатенко
  • У яких проєктах брала участь

У понеділок, 19 травня, у Театрі Юного глядача попрощалися з актрисою Людмилою Ігнатенко, яка померла напередодні у віці 82 років. Про смерть Людмили Ігнатенко повідомили в Театрі юного глядача.

Актриса 55 років віддала роботі в цьому театрі. Людмила Ігнатенко закінчила студію при Театрі ім. Івана Франка й одразу почала працювати в київському ТЮГу.

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У Театрі юного глядача вона зіграла понад 60 яскравих ролей, зокрема у знакових виставах "Пеппі Довгапанчоха", "Котовасія", "Сон", "Без вини винні". Також вона озвучила десятки персонажів у мультфільмах і радіопередачах.

"Її образи були сповнені щирістю, глибиною та любов'ю. Вона говорила з дитячими серцями мовою правди і добра. Завдяки її таланту театр знаходив відгук у найменших глядачів, а вистави - ставали подією. Світла пам'ять. Спочивай з миром, дорога Людмило Сергіївно. Ваша творчість - назавжди з нами", - йдеться в повідомленні театру.

У молодості вона служила в Київському академічному українському драматичному театрі ім. Франка та Талліннському театрі ім. Франка. Франка та Талліннському театрі російської драми.

У 70-ті Людмила Сергіївна почала працювати над озвучуванням персонажів радянських мультфільмів. Наприклад, її голосом говорять герої "Сонячного короваю", "Нетямущого горобця" та інших анімаційних фільмів тих років.

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