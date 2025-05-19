'Ризик оточення' на сході: підполковник ЗСУ повідомив про зміну командира 59 ОШБр

Богдан Шевчук говорить про те, що ухвалив самостійне рішення про виведення особового складу з позицій.

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ЗСУ дають відсіч ворогу / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

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Богдан Шевчук заявив про зняття його з посади

Командиром 59-ї ОШБр призначили Олександра Сака

Командир 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем ЗСУ підполковник Богдан Шевчук заявив про зняття його з посади.

Як підкреслив він у коментарі Суспільному, наказ про зняття його з посади командира 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем надійшов уночі 16 травня без попередження.

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"Причиною могла бути напруга на Покровському напрямку. Бригади просто не витримують натиску противника. Був ризик оточення людей, я прийняв самостійне рішення про виведення особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту. Якби це була позиція в посадці, то це б не відігравало такої ключової ролі. Головнокомандувачу і президенту це не сподобалося і вирішили мене зняти з посади", - сказав український офіцер.

За його словами, рішення про зняття з посади ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський: "Можливо, на його думку, я десь не впорався".

/ Главред

Він каже, що командиром 59-ї ОШБр призначили Олександра Сака, який донедавна очолював 53-ю бригаду, а до цього 47-ту окрему механізовану бригаду "Магура".

"Я жив цією бригадою. Насправді в 59-й бригаді зараз сформована надпотужна команда і вона показує результати на полі бою. Бригада зараз ефективно воює проти 6 (російських. - ред.) бригад. Цьому потрібно не заважати. Тому намагаюся якомога докладніше ввести в курс справ нового командира бригади. Бригада у важких боях згуртувалася. Почали приймати правильні кадрові рішення. Я дуже задоволений роботою команди 59-ї бригади", - сказав він.

Що кажуть у 59-й бригаді

Водночас прес-офіцер 59-ї бригади не підтвердив виданню відсторонення від посади Богдана Шевчука.

Там сказали, що офіційно той продовжує виконувати повноваження командира бригади і розпорядження про його звільнення немає.

Раніше комбат 47-ї ОМБр розкритикував командування ЗСУ. У Генштабі пообіцяли ухвалити рішення після перевірки.

Як повідомляв Главред, раніше в Генштабі розкрили цілі операції на Курщині після гучного демаршу комбата ЗСУ. Для протидії чисельно переважаючому противнику Сили оборони України вдаються до асиметричних дій.

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