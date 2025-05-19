Путін може 'правити пожиттєво': в РФ готують населення до зміни конституції

Наразі конституція РФ робить владу Путіна майже необмеженою.

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В РФ можуть змінити конституцію / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

В РФ готують населення до нової зміни конституції

Ймовірно, Путін хоче отримати ще більше повноважень

Посадовці РФ почали готувати населення до чергової зміни конституції, яка, ймовірно, ще більше посилить повноваження диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що віцеспікер російської держдуми Петро Толстой заявив, що останні зміни до конституції РФ, які "обнулили" попередні чотири каденції Путіна і дозволили йому балотуватися на виборах 2024 року, не є завершальними, оскільки після початку так званої СВО "багато чого змінилося".

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За його словами, нові зміни до конституції РФ будуть "набагато суттєвіші", ніж попередні.

"І хоча чинна конституція РФ дозволяє Путіну балотуватися в президенти на шостий термін у 2030 році та робить його владу майже необмеженою, видається, що Путін планує оформити собі ще більше повноважень і можливість правити пожиттєво", - наголосили у ЦПД.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов наразі проходить військово-лікарську експертизу в Москві, що вже викликало обговорення про можливу зміну керівництва в російському військовому командуванні.

Також повідомлялось, що начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова можуть призначити винним у провалі російських військ в районі Курська, адже за даними росЗМІ, він отримував повідомлення про підготовку наступу на цьому напрямку.

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