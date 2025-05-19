План РФ провалився: Зеленський назвав головний результат переговорів у Стамбулі

Зеленський підбив підсумки переговорів з РФ у Стамбулі та наголосив на готовності України до 30-денного припинення вогню.

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Зеленський назвав найголовніший результат переговорів у Стамбулі / Колаж Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram

Ключові тези Зеленського:

Найголовніший результат переговорів - обмін полоненими 1000 на 1000

Усі спроби російських погроз було відкинути

Україна наполягає на безумовному припиненні вогню

Міністр оборони України Рустем Умєров прозвітував про діяльність української делегації та перебіг переговорів у Туреччині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради, присвяченої дипломатичним зусиллям задля припинення війни та досягнення справедливого й стійкого миру. Про результати зустрічі він розповів у Telegram.

Зазначається, що зустрічі, що відбулися 15–16 травня, засвідчили готовність України просуватися до миру та підкреслили важливість міжнародного тиску на Росію задля припинення війни.

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За словами Зеленського, ключовим підсумком перемовин стало досягнення домовленості про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Наразі команда працює над деталями цього процесу. Президент подякував усім, хто долучився до цієї справи.

"Рустем Умєров як глава делегації в Туреччині доповів про конкретні деталі розмови з росіянами. Делегації України вдалось утримати розмову в достойних рамках. Усі спроби російських погроз були відкинуті. Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії. Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, – 30 днів. Ми готові до цього. Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну", - зазначив глава держави.

Також Володимир Зеленський повідомив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Андрій Єрмак прозвітували про переговори та контакти з представниками США, а також Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі та Туреччини. Єрмак озвучив позиції ключових партнерів. Співпраця з ними відбувається фактично на щоденній основі, за що президент висловив вдячність.

Окремо Зеленський доручив створити постійну розширену національну переговорну групу.

Переговори у Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі мирні переговори між Україною та Росією. Перемовини тривали менше двох годин і не призвели до суттєвого прориву у врегулюванні війни.

Очільник російської делегації Володимир Мединський став об’єктом критики через використання у коментарях фальшивих цитат, які він приписав Наполеону та Бісмарку. Як зауважило російське опозиційне видання "Важные истории", частина з наведених ним висловів не має історичного підтвердження.

На тлі цих переговорів Європейський Союз почав підготовку 18-го пакету санкцій проти Росії. Він може включати зниження цінової межі на експорт російської нафти та розширення санкційного списку суден з так званого "тіньового флоту".

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Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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