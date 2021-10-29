Артур Логай розсекретив, як його дружина реагує на партнерку по Танцях з зірками

Артур Логай з дружиною Євгенією / instagram.com/logai.arthur

Зірка серіалу Моя улюблена Страшко і учасник Танців з зірками 2021 Артур Логай розповів про стосунки його дружини і партнерки по Танцях.

Проєкт Танці з зірками в самому розпалі, і багато хто вважає пару Логай-Кареліна фаворитами цього сезону. Артисти багато часу проводить разом: на тренуваннях, на паркеті та ін. Як же дружина Логая Євгенія ставиться до такого порядку речей? На це питання актор відповів в інтерв'ю для 24 каналу.

Актор зізнався, що через щільний графік зйомок і репетицій міг навіть не з'являтися вдома кілька днів, так що уваги його дружина і син отримували в цей час вкрай мало. Однак це не стало приводом для сімейного скандалу: "Моїй дружині можна пам'ятник ставити, тому що вона сказала: "Я знаю, що такий період, тобі це зараз потрібно. Рухайся вперед, ми тебе любимо. Ми знаємо, що ти ще надолужиш". І я знаю, що надолужу. Закінчиться проєкт, Я візьму невелику відпустку і буду з ними".

Полегшив час розлуки і той факт, що Женя Логай і Анна Кареліна не відчувають одна від одної загрози. Дівчата швидко знайшли спільну мову, і працюють, як команда, над успіхом Логая на танцях.

Навіть найвідвертіші постановки не викликають у дружини актора ревнощів. "Це мистецтво, творчість і в цьому немає нічого, що змусило б мою дружину ревнувати. Аня з Женею знайомі з самого початку, як тільки я зайшов в проєкт. Як на мене, логічно познайомити дружину з дівчиною, з якою я буду проводити дуже багато часу. Тут величезний відсоток мудрості Жені, яка все прекрасно розуміє і підтримує не тільки мене, але і Аню",- запевняє Логай.

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Євгенія Логай підтримує і чоловіка, і його партнерку по Танцях / instagram.com/simple_curly

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А поки пара Логай-Кареліна старанно йдуть до перемоги на Танцях з зірками, пара MELOVIN-Русина продовжують з'ясовувати стосунки з відомою танцівницею Ілоною Гвоздьовою.

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