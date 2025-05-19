"Я стану частиною армії": суддя МастерШеф у військовій формі повідомив про важливе рішення

Ектор Хіменес Браво вирушив у Харківську область.

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Ектор Хіменес Браво повідомив про важливе рішення / Колаж Главред, фото Instagram/hectorjimenezbravo

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Про що повідомив суддя Мастер Шеф

Яке завдання він поставив сам собі

Шеф-кухар, шоумен і блогер, зірка кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво оголосив, що він поїхав до Харківської області, щоб стати частиною ЗСУ, навіть на короткий час.

Про це шеф-кухар повідомив на своїй сторінці в Instagram. Він показав фото у військовій формі, а також показав, як їде в бік Харківської області. "Це зовсім інший світ. Без світла. Без права помилки. Я зараз тут і маю конкретну місію. Тут, де ранок починається не з кави. Тут, де кожен рух - це зосередженість, а кожен звук - сигнал. Я поїхав, щоб побачити. І залишився, щоб переконатися", - повідомив іспанський телеведучий.

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Ектор Хіменес Браво вирушив на фронт / Фото Instagram/ hectorjimenezbravo

За словами шеф-кухаря Хіменеса, українська армія - це не просто оборона. "Це технології, холодна витримка і сила, яку неможливо уявити до того, як побачиш на власні очі. Я поки що не можу сказати всього", - заінтригував він.

Ектор Хіменес Браво вирушив на фронт / Фото Instagram/ hectorjimenezbravo

"Я стану частиною армії, я стану частиною України", - додав він.

Ектор також показав, як він тренується, вчиться стріляти і робить все, що роблять захисники України.

Ектор Хіменес Браво вирушив на фронт / Фото Instagram/ hectorjimenezbravo

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Раніше Главред розповідав, що Ектор Хіменес-Браво оголосив, що його серце знову вільне. У соціальних мережах кулінар зазначив, що перебуває в пошуках "файної україночки".

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Хто такий Ектор Хіменес-Браво? Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув, як суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року набув українського громадянства. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для тероборони, ЗСУ, поліції, госпіталів і нужденних.

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