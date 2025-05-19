У Трампа пригрозили новим санкційним "ударом" по РФ і назвали умову

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- Не виключено можливість введення вторинних санкцій проти Росії
- Трамп розглядає всі варіанти
Президент США Дональд Трамп, як і раніше, не відкидає можливості введення вторинних санкцій проти Росії, заявила представник Білого дому Керолайн Левітт.
"Я думаю, що всі варіанти розглядаються. Я не буду забігати наперед, випереджаючи президента в оголошенні його рішень, але, очевидно, це те, що розглядає й обговорює президент", - підкреслила вона.
Говорячи про українське врегулювання, вона зазначила, що Трамп дедалі більше розчарований обома сторонами конфлікту.
"Ми подивимося, як пройде телефонна розмова (Путіна і Трампа - ред.)", - сказала Левітт.
За її словами, президент США "дав ясно зрозуміти всім сторонам, що він хоче бачити припинення вогню якомога швидше".
"Він працює дуже старанно, щоб врегулювати конфлікт", - додала вона.
Санкції проти Росії - останні новини за темою
Нагадаємо, США та Європа готові запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроєкт про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами.
Як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий санкційний пакет проти Росії вже готовий і може бути прийнятий Радою Євросоюзу під час засідання в Брюсселі.
Раніше повідомлялося про те, що посли Європейського Союзу погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на подальший тиск на Кремль через агресію в Україні. Нові санкції спрямовані на "тіньовий флот" і російські компанії.
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Хто така Керолайн Левітт?
Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.
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