У Трампа пригрозили новим санкційним "ударом" по РФ і назвали умову

Дональд Трамп розглядає всі варіанти, наголосила Керолайн Левітт.

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На РФ можуть накласти нові санкції / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Не виключено можливість введення вторинних санкцій проти Росії

Трамп розглядає всі варіанти

Президент США Дональд Трамп, як і раніше, не відкидає можливості введення вторинних санкцій проти Росії, заявила представник Білого дому Керолайн Левітт.

"Я думаю, що всі варіанти розглядаються. Я не буду забігати наперед, випереджаючи президента в оголошенні його рішень, але, очевидно, це те, що розглядає й обговорює президент", - підкреслила вона.

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Говорячи про українське врегулювання, вона зазначила, що Трамп дедалі більше розчарований обома сторонами конфлікту.

"Ми подивимося, як пройде телефонна розмова (Путіна і Трампа - ред.)", - сказала Левітт.

/ Главред

За її словами, президент США "дав ясно зрозуміти всім сторонам, що він хоче бачити припинення вогню якомога швидше".

"Він працює дуже старанно, щоб врегулювати конфлікт", - додала вона.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, США та Європа готові запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроєкт про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами.

Як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий санкційний пакет проти Росії вже готовий і може бути прийнятий Радою Євросоюзу під час засідання в Брюсселі.

Раніше повідомлялося про те, що посли Європейського Союзу погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на подальший тиск на Кремль через агресію в Україні. Нові санкції спрямовані на "тіньовий флот" і російські компанії.

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Хто така Керолайн Левітт? Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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