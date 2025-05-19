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Це вже нова війна, армія РФ змінила тактику своїх атак – NYT

Альона Вороніна
19 травня 2025, 17:02
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Російські окупанти намагаються зберегти свої бронемашини, тому здійснюють спроби прорвати оборону на фронті, проводячи швидкі атаки на мотоциклах.
Це вже нова війна, армія РФ змінила тактику своїх атак – NYT
Це вже нова війна, армія РФ змінила тактику своїх атак/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Коротко:

  • Російська армія змінила тактику своїх атак на фронті
  • РФ намагається прорвати оборону українських військ, використовуючи мотоцикли
  • Так окупанти намагаються зберегти свою бронетехніку – ціною життів російських солдатів

Армія країни-агресорки Росії змінила свою тактику на полі бою. Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ, використовуючи мотоцикли.

Таким чином вони намагаються зберегти більше своєї бронетехніки, по якій успішно б’ють українські воїни за допомогою дронів. Але водночас така тактика збільшує втрати окупантів серед особового складу, що, очевидно, не надто турбує російське військове командування. Про це пише The New York Times.

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У виданні зазначають, що більшість таких атак окупантів із використанням мотоциклів провалюється. З моменту перших спроб понад рік тому більшість мотоциклетних атак закінчилися провалом – більша частина мотоциклістів гинуть до досягнення мети. Проте використання такої тактики розв'язує ключову тактичну проблему російських загарбників на фронті в Україні – як перетнути відкрите поле бою під постійним наглядом з повітря і зробити це швидко.

Російська армія планує систематично впроваджувати мотоцикли по всій лінії фронту перед новими наступами. Зазначається, що таким чином окупанти втратять багато особового складу, але при цьому збережуть цінні для них бронемашини.

У матеріалі нагадали, що перші повідомлення про мотоциклетні загони почали з'являтися у квітні 2024 року. Починалося це як неформальна і спонтанна відповідь на постійні удари дронів, які зараз вбивають або калічать до 70% усіх російських окупантів та знищують більше бронетехніки, ніж усі інші види озброєнь разом узяті.

З осені 2024 року зросла кількість мотоатак на північному сході України, у Харківській області та на сході, у Донецькій області. Там російські загарбники майже повністю відмовилися від застосування бронетехніки після неприйнятних втрат взимку 2023-2024 років.

Загарбники при цьому використовують не тільки мотоцикли, а й інші неброньовані транспортні засоби – квадроцикли, цивільні машини, китайські баггі та електросамокати.

Також зазначається, що мотоцикли зазвичай є першою фазою багатоступеневої атаки – їх відправляють без прикриття, щоб промацати оборону і використати слабкі місця перед тим, як у бій вступає важка техніка.

"Основна ідея – скоротити час перебування в зоні ураження на передовій, яка тепер стала ширшою, ніж на початку війни. У них менше бронетехніки і немає обмежень у використанні піхоти – мотоцикли якраз для цього", – сказав український аналітик озброєнь і редактор Defence Express Валерій Рябих.

Український військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що тепер це нова війна.

"Під небом, контрольованим дронами, ми побачимо набагато більше мотоциклів, баггі, самокатів і автомобілів на передовій", – сказав він.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що СБУ розгромила ворожу РЛС і склади окупантів на "вишках Бойка. Ворожа радіолокаційна станція та склади були знищені за допомогою надводних і повітряних дронів.

Як раніше повідомляв Главред, під загрозою міста-стотисячники – з’явився прогноз сценарію нового наступу РФ. Дмитро Снєгирьов вважає невипадковим збільшення інтенсивності боїв на Костянтинівському напрямку.

Також раніше повідомлялося, що у Криму дрони знищили важливий об'єкт РФ, евакуйовано тисячі місцевих. Окупаційна влада офіційно приховала евакуацію населення.

Нагадаємо, експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко поділився прогнозом, чи зможуть окупанти здійснити прорив на Сумщині. Ситуація з початку повномасштабного вторгнення РФ змінилася, тому шанси у ворога зараз інші.

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The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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