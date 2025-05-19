Торкається всіх нас: Джо Байден вперше прокоментував свою хворобу

Після масштабного розголосу про тяжку хворобу колишнього президента США, він сам вийшов із заявою.

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Байден опублікував допис про свою хворобу / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, x.com/JoeBiden

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Байден прокоментував свій діагноз

Експрезидент США подякував усім за підтримку

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що 46-й президент США Джозеф Байден хворіє на дуже агресивну форму раку. Спочатку ні сам Байден ні представники не коментували цю інформацію.

Однак сьогодні, 19 травня, експрезидент США вирішив зробити заяву щодо діагнозу, озвученого журналістами. Відповідний допис він зробив на своїй сторінці у соцмережі X.

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Байден під фото з дружиною повідомив про свій діагноз / фото: скріншот

"Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зламані", - написав він.

Також колишній очільник Штатів подякував усім за підтримку та любов.

Захворювання Джо Байдена - що відомо

Нагадаємо, 18 травня у ЗМІ з'явилася інформація, що у колишнього президента США Джозефа Байдена 16 травня діагностували агресивну форму раку простати.

За словами прессекретаря, хворобу діагностували після того, як лікарі виявили "невеликий вузлик" на простаті Байдена, який викликав потребу в подальшому обстеженні. Тепер експрезидент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями.

Згодом на цю новину відреагував чинний президент США Дональд Трамп, який неодноразово критикував Байдена і звинувачував його в більшості проблем країни. Однак на цей раз він заявив, що "засмучений" через діагноз Байдена.

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Хто такий Джо Байден? Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

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