Чи зможуть окупанти здійснити прорив на Сумщині: неочікуваний прогноз експерта

Ситуація з початку повномасштабного вторгнення РФ змінилася, тому шанси у ворога зараз інші.

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Окупанти стягують додаткові сили до кордону з Сумською областю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Що сказав Бобиренко:

Повторного стрімкого прориву у Сумській області ворог здійснити не може

РФ накопичує великі сили на Сумщині

Армія країни-агресорки Росії намагається прорватися на територію Сумщини, але ландшафт області та специфіка ведення бойових дій не дозволяють ворогу пройти українську оборону.

Про це в етері Еспресо розповів експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко. За його словами, окупантам не вдасться повторити сценарію 2022 року, коли буквально за добу РФ вдалося просунутись до околиць Сум.

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"Тепер не буде ніякого прориву, що за добу противник буде в Сумах, бо вже інша специфіка війни. Це не можливо тому, що міжріччя Сейму та Псла - не є танконебезпечним напрямком, як раніше казали: великі пойми, мережа ставків, тому там танками не розгуляєшся. Однак це рай для ДРГ та снайперів: ландшафт з лісками та перелісками, край середньоросійської височини", - наголосив він.

Експерт додав, що ворог може використовувати цю територію як "сіру зону", адже відомо про накопичення понад 60 тисяч особового складу противника.

"Тобто можуть бути бойові дії, як під Покровськом, максимум - 500 метрів в день. А до Сум окупантам, відповідно, йди півроку-рік. Тому паніки бути не може щодо прориву ворога на Сумщині", - пояснив Бобиренко.

Ситуація на Сумщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ДПСУ, російські окупаційні війська хочуть створити "сіру зону" на окремих ділянках фронту у Сумській області.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти зайняли деякі позиції на території Сумської області. Однак операція ЗСУ у Курській області ще не завершена, там досі перебувають наші військові.

Раніше також повідомлялося, що ЗСУ стримують противника, який має наміри зайти на територію Сумської області, щоб заблокувати український плацдарм на території РФ.

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Хто такий Віктор Бобиренко? Віктор Бобиренко - керівник експертної групи Бюро аналізу політики, магістр державного управління, політолог, політтехнолог. У 2017-2019 роках член Громадської ради при НАЗК. З 2020 року – член Наглядової ради Суспільного мовника.

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