Гривня стрімко втрачає позиції: яким буде курс долара та євро 20 травня

НБУ встановив новий курс долара та євро.

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Курс валют на 20 травня / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют 20 травня

На скільки послабиться гривня

У вівторок, 20 травня, офіційний курс долара до гривні буде на рівні 41,58 грн/дол., гривня послабиться на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Щодо європейської валюти гривня також різко послабила позиції.

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Офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 46,86 грн за євро, гривня втратила 41 копійку.

Водночас, на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,50 - 41,54 грн/дол., а євро - 46,75 - 46,79 грн/євро.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини України

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив, що цього тижня на валютному ринку особливих змін не станеться, але зміни курсів відбуватимуться щодня – як вгору, так і вниз.

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що зараз в Україні очікується невелика девальвація гривні, тобто падіння курсу в межах очікуваних обсягів.

Крім того, Національний банк України, найімовірніше, повернеться до контрольованого і поступового послаблення гривні у другому півріччі 2025 року, коли темпи інфляції почнуть знижуватися.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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