В Китаї вперше висловились про переговори України та РФ в Стамбулі - що відомо

В КНР закликали всі сторони докладати максимум зусиль для дипломатичного врегулювання агресивної війни Росії проти України.

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В Китаї вперше відреагували на переговори у Стамбулі / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

В МЗС Китаю заявили, що нічого не знають про абсурдні умови РФ на переговорах у Стамбулі

У відомстві закликали сторони до "політичного врегулювання конфлікту"

В Китаї зробили заяву за підсумками переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. Речниця МЗС Китаю Мао Нін під час брифінгу, коментуючи переговори в Стамбулі, які минулої п’ятниці супроводжувалися жорсткою риторикою з боку росіян — з ультиматумами, погрозами безстрокової війни та нових спроб окупації українських територій заявила про важливість політичного врегулювання "конфлікту", передає Укрінформ.

"Я не знайома з деталями того, про що ви запитуєте", - сказала Мао про недипломатичну поведінку російських представників у Стамбулі. відео дня

Водночас вона підкреслила, що Китай дотримується незмінної та чітко сформульованої позиції щодо так званої "української кризи" (саме так у КНР називають повномасштабну війну Росії проти України – ред.).

У МЗС Китаю також висловили надію, що всі залучені сторони й надалі докладатимуть зусиль для досягнення справедливої, стійкої та обов’язкової мирної угоди шляхом діалогу, що зрештою відкриє шлях до політичного врегулювання конфлікту.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія, попри заявлений на ніч 19 травня запуск міжконтинентальної ракети РС-24 "Ярс" у рамках "навчально-бойових" дій, імовірно, так і не провела його. Про це повідомляє аналітичне видання Defense Express.

Тим часом війська РФ продовжують активно укріплювати свої позиції поблизу кордону з Фінляндією — зафіксовані нові склади техніки, ремонт укриттів для авіації та активне будівництво на раніше незадіяній авіабазі. Ці зміни підтверджують супутникові знімки, проаналізовані представниками НАТО, повідомляє The New York Times.

Окрім того, Служба безпеки України знищила ворожу радіолокаційну станцію та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі, відомих як "вишки Бойка". За даними пресслужби СБУ, для удару використовували надводні й повітряні дрони.

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Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)? Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні. Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою. Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

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