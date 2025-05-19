РФ програє війну: ЗМІ розкрили ключову ознаку

Ситуація на фронті складається не на користь РФ, ворог зіткнувся з двома ключовими проблемами.

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ЗСУ тримають оборону на фронті / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська, 56 ОМБр

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Наступальні дії РФ фактично зайшли в глухий кут

Противник зіткнувся з кількома проблемами

Найбільшу активність російські війська проявляли на початку вторгнення 2022 року і восени 2024-го. Однак до весни 2025 року наступальні дії агресора помітно сповільнилися і фактично зайшли в глухий кут.

Російським силам не вдається домогтися серйозних проривів на лінії фронту - просування мінімальне, а втрати величезні. За оцінкою Foreign Policy, Москва поступово, але неминуче рухається до поразки.

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Ситуація на фронті складається не на користь РФ. Противник зіткнувся з двома ключовими проблемами.

Перша - неможливість домогтися значного просування. Протягом кількох місяців росіяни безуспішно штурмують Покровськ. Тільки за поточний рік їхні втрати вже перевищили 100 тисяч убитими і пораненими. За прогнозами, до кінця 2025 року сукупні втрати Росії з початку війни можуть перевищити мільйон осіб. При цьому шанси на зміну ситуації на її користь залишаються вкрай низькими - стратегічно становище армії РФ не покращилося з 2022 року.

Друга проблема - стійкість України. Зазнавши невдачі в спробі захопити країну військовим шляхом, Кремль перейшов до тактики терору проти мирного населення. Володимир Путін сподівався зламати волю українців через страх і руйнування. Але цей розрахунок не виправдався - навпаки, дії окупантів лише посилили рішучість українського народу боротися за свою свободу.

Незважаючи на менші ресурси і відсутність умов для тривалої війни на виснаження, Україна проявляє виняткову мужність, винахідливість і стійкість, які дають їй змогу утримувати позиції в умовах триваючого тиску.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл. Українські військові фіксують періодичні спроби ворожих штурмів і спроби накопичення піхоти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України просунулися на сході. Окупанти РФ нещодавно просунулися на фронті відразу на декількох напрямках.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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Що таке Foreign Policy? "Foreign Policy" — американський журнал, заснований у 1970 році. Висвітлює новини міжнародної політики. Тираж складає більше ста тисяч екземплярів та виходить щодва місяці. Видання також щорічно публікує власну версію списку 100 світових інтелектуалів, повідомляє Вікіпедія.

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