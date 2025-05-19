'Сам наступаю собі на горло': Цимбалюк відкрив фанатам особисту таємницю

Тарас Цимбалюк поділився думками про сенс життя та стосунки в Instagram.

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Цимаблюк пояснив, як він бачить стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Про що сказав Цимбалюк:

Актор засуджує радянський підхід до стосунків (ранні шлюби, терпіння заради думки суспільства)

Він радить довіряти Всесвіту, людям, концентруватися на щирих почуттях та слухати своє нутро

Український актор та герой нового сезону шоу "Холостяк" на СТБ Тарас Цимбалюк вирішив відкритися шанувальникам та висловив свою відверту думку щодо стосунків. Відповідний допис артист зробив 18 травня в Instagram.

"Сенс життя – у кожного свій… Звісно, можна переховуватися від своїх істинних бажань, ставити десятки ширм… Хтось усе життя може прожити без глибочезних почуттів і тяжіння… Бо знайти й відчути це – дивовижна удача. Дійсно, одиниці можуть відчувати щось неземне… Совок, наприклад, узагалі спонукав людей іти по підручнику: раніше народжувати дітей, як би (погано - ред.) не було, не рвати шлюбу, бо "шо скажуть люди" і т. д. До речі, це, буває, ще досі культивується й передається сучасним українцям", – зазначив актор. відео дня

На думку Цимбалюка, сьогодні в людей "тотально не вистачає здорового авантюризму й апетиту реалізації в усіх становленнях".

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Окрім цього, актор вважає, що у стосунках варто прислухатися одне до одного через призму прислухань до себе. Герой нового сезону шоу "Холостяк" зазначив, що збагнути, чого дійсно хочеться можна лише в той момент, коли навчився бути максимально відвертим із собою.

"Я іноді сам наступаю собі на горло. Частіше за все, як Нострадамус, знаючи, що буде ф*гово. Я вчуся бути із собою відвертим. Вам, власне, теж хочу цього побажати. Практичнішої опції, мабуть, і не придумаєш. Сенс життя – космічні відчуття. Ми тут заради емоцій. Довіряйте Всесвіту, людям, концентруйтеся на почуттях, на щирих почуттях, слухайте своє нутро", – порадив Цимбалюк.

Свій допис актор доповнив кадром зі зйомок кліпу. Однак, якого саме, не зазначив.

Тарас Цимбалюк - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нещодавно Тарас Цимбалюк познайомив шанувальників зі своєю сім'єю. Він показав "секретну" сестру-красуню.

Окрім цього, Тараса Цимбалюка запідозрили в романі з відомою акторкою. Навіть вся знімальна команда не могла зрозуміти: артисти просто грають чи вони закохані одне в одного.

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Хто такий Тарас Цимбалюк? Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

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