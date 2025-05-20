Трамп схвалив після розмови з Путіним: Мерц анонсував новий 'удар' по РФ

Європа посилить тиск на Москву через санкції. Про це досягнуто домовленості з президентом США.

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Фрідріх Мерц повідомив про підготовку нових санкцій проти РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

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Мерц розповів про підсумки телефонної розмови з Трампом

Європа посилить тиск на Москву через санкції

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів про підсумки телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

У соцмережі Х він запевнив у продовженні допомоги Україні, а також у продовженні тиску на Росію для завершення війни.

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За словами Мерца, в результаті розмови з Трампом, вдалося узгодити збільшення тиску на РФ за допомогою санкцій.

/ Главред

"Європа і Америка тут дуже єдині: Ми будемо уважно супроводжувати Україну на шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву через санкції. Ми домовилися про це з президентом США після його переговорів із Путіним", - написав Мерц.

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Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, США і Європа готові ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроєкт про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами.

Як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий санкційний пакет проти Росії вже готовий і може бути прийнятий Радою Євросоюзу під час засідання в Брюсселі.

Раніше повідомлялося про те, що посли Європейського Союзу погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на подальший тиск на Кремль через агресію в Україні. Нові санкції спрямовані на "тіньовий флот" і російські компанії.

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Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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