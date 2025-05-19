Трамп і Путін можуть по телефону домовитись про власний мирний план - CNN

Розмова американського лідера і кремлівського диктатора може стати вирішальною.

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В України є побоювання щодо телефонної розмови Путіна і Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот YouTube

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У Європі побоюються розмови Путіна і Трампа

Лідери США і РФ можуть створити свій план закінчення війни в Україні

Трамп має важелі впливу на Росію

Президент США Дональд Трамп, найімовірніше, розчарований результатами мирних зусиль, тому його телефонна розмова з кремлівським диктатором Володимиром Путіним сьогодні, 19 травня, може стати вирішальною.

Як пише CNN, європейські чиновники побоюються, що Трамп схилиться на сторону того, з ким розмовлятиме останнім, тому планують провести розмову з американським президентом перед дзвінком Путіну.

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"Трамп і Путін, схоже, вже поділяють непохитну впевненість у тому, що тільки вони мають особистий авторитет і навички для врегулювання війни в Україні, тоді як європейці та самі українці зрештою зроблять те, що їм скажуть", - йдеться у статті.

Тому українська сторона боїться, що диктатор разом із Трампом розроблять власний мирний план по телефону, після чого американський президент зателефонує Зеленському і потенційно спробує нав'язати умови Путіна під новою загрозою припинення життєво важливої ​​військової та економічної допомоги. США.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

При цьому Трамп також має шанс переконати Путіна у необхідності врегулювання війни за рахунок тиску на Москву.

Телефонна розмова Путіна і Трампа - що відомо

Напередодні, як писав Главред, президент США Дональд Трамп повідомив, що в понеділок, 19 травня, він проведе телефонні переговори про припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним буде дуже успішною. Розрив між Україною та РФ скоротився.

Водночас раніше Володимир Огризко попередив, що Україні не варто сподіватися на якийсь позитивний результат від анонсованої розмови президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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