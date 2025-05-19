Чому не можна лінуватися і нудьгувати 20 травня: яке свято і день ангела

20 травня не радять згадувати щось погане, щоб не привернути невдачу.

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20 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 20 травня

Народні прикмети

Що можна і не можна робити 20 травня

За новим церковним календарем 20 травня в Україні вшановують мучеників Фалалея, Олександра і Астерія, обрітення мощей святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі - чудотворця. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 20 травня

Мученик Фалалей був 18-річним юнаком, жив у III столітті і був схоплений за християнське віросповідання. Його наказали мучити двом воїнам - Олександру та Астерію. Але вони пожаліли юнака, за що теж були страчені.

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Святитель Алексій жив у XIV столітті і походив із чернігівського боярського роду. У 1320 році юнаком пішов у ченці, а 1354-го став митрополитом Київським і всієї Русі. Митрополит відзначився своїм даром чудотворення. Він особисто переклав Євангеліє з грецької мови. Написане рукою митрополита Євангеліє зберігається в Чудному монастирі.

Народні прикмети

20 травня спостерігали за погодою і визначали такі прикмети:

якщо на ялинках уже багато шишок, то рік буде врожайним;

дощовий день - до сонячного літа;

гроза - провісник гарного врожаю;

град віщує похолодання найближчим часом;

зоряна ніч - ясну погоду найближчими днями.

Що не можна робити 20 травня

Не можна лінуватися і нудьгувати. Заборонено сваритися і вживати нецензурні слова. Не радять згадувати щось погане, щоб не привернути невдачу. Триває нерест, тому не можна ходити на риболовлю.

Іменини та день ангела 20 травня

За новоюліанським календарем 20 травня слід привітати з днем ангела Олексія та Олександра.

Олександр - давнє грецьке ім'я, що означає "захисник".

Олексій також походить від грецького слова "alex" і трактується "як захисник".

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