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"Коли фотка з Кадировим?": українці накинулись на Зінченка після фото з російським бійцем Хабібом

7 октября 2021, 10:59

Футболісту збірної України пригадали, що Хабіб є палким прихильником президента Чечні Рамзана Кадирова.

Зінченко
Раніше Хабіб і Зінченко разом відвідали матч Ліверпуль-Манчестер Сіті / instagram / zinchenko_96

Футболіст збірної України Олександр Зінченко у компанії російського бійця Хабіба відвідав матч 7-го туру АПЛ Манчестер Сіті з Ліверпулем. Після чого отримав шквал негативних коментарів на свою адресу.

"Ти – все ще номер один в UFC, легенда. Було дуже приємно дивитися гру та спілкуватися з тобою, Хабіб Нурмагомедов", – написав Зінченко у своєму Instagram. У коментарях під аналогічним постом на сторінці Нурмагомедова "Зіна" поставив три емодзі "Ура!"з піднятими вгору руками.

У коментарях не всі користувачі оцінили пост українського футболіста, нагадавши, що він виступає під "синьо-жовтим" прапором, тому не слід було робити і публічно виставляти такі фото з російським спортсменом. Також українцю пригадали, що Хабіб є пристрасним прихильником президента Чечні Рамзана Кадирова.

"Б*я, Саша", – найзаплюсованіший коментар від користувачів Instagram. Також лідирує в підтримці іронічний коментар одного з користувачів: "Коли буде фотка з Кадировим?". "Ти б ще з Кадировим лизався", – пише користувач vovkervovs. "На цій фотографії є один зайвий елемент із Росії", – зауважив користувач ostapmikitin. "Якого біса?" – запитує he.pawel.s.

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/ Instagram Олександра Зінченка

Згадали фанати у коментарях і вчинок Романа Яремчука та Віталія Миколенка. Футболісти на відпочинку зробили спільну фотографію з російським репером Бастою.

До цього письменниця Лариса Ніцой розкритикувала футболіста збірної України Артема Довбика за коментар російською мовою після переможного голу у ворота шведів на Євро-2020 в 1/8 фіналу. Українські герої повинні розмовляти виключно українською мовою, вважає українська письменниця.

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Рамзан Кадиров Олександр Зінченко Хабіб Нурмагомедов новини спорту
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