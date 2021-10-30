Накинувся з кулаками і спустив зі сходів: на Хмельниччині чоловік зловив на гарячому дружину з коханцем

Чоловік завдав декілька ударів по обличчю коханцю своєї дружини/ pexels.com

У Хмельницькій області, чоловік побив коханця своєї дружини, внаслідок чого потерпілий отримав травми середньої тяжкості. У поліції відкрили кримінальну справу, відтепер йому загрожує до трьох років тюремного терміну. Нападник кається у скоєному.

Як повідомляє ТСН з посиланням на відділ комунікацій поліції Хмельницької області, резонансний інцидент трапився в місті Шепетівка. Увечері чоловік прийшов додому і застав на гарячому дружину з коханцем. В люті він накинувся з кулаками на суперника і завдав йому декілька ударів в обличчя. Після цього він спустив коханця зі сходів.

Побитого госпіталізували до місцевої лікарні. Він отримав травми, які призвели до проблем зі здоров'ям на тривалий час.

У Шепетівському районному управлінні поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про нанесення навмисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Відтепер чоловікові загрожує 3 роки в'язниці. Йому вже повідомили про підозру, обвинувальний акт направлено до суду. Чоловік, який побив коханця своєї дружини, шкодує про те, що зробив.

Нагадаємо, у Пекіні заміжня жінка, посилаючись на зайнятість чоловіка на роботі, за 3 роки зрадила йому з трьома сотнями чоловіків. Вона знаходила їх у соціальних мережах і видавала себе за матір-одиначку.