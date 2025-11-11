Ілля Забарний отримав несподівану оцінку в ПСЖ: про що йдеться

Французький журналіст розповів, як зміни у житті та культурі вплинуть на гру українця.

https://glavred.net/sport/ilya-zabarnyy-poluchil-neozhidannuyu-ocenku-v-pszh-o-chem-idet-rech-10714577.html Посилання скопійоване

Северак порівняв Забарного з легендами футболу / Колаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Коротко:

Ілля Забарний грає за ПСЖ і швидко адаптується до команди

Український захисник у 22 роки приєднався до паризького клубу

ПСЖ розраховує на Забарного як на ключову фігуру оборони

Відомий французький журналіст Домінік Северак високо оцінив перспективи українського захисника Іллі Забарного в ПСЖ, зазначивши, що гравець може незабаром стати ключовою фігурою оборони паризького клубу.

Прогноз на адаптацію в ПСЖ

"Пройде пів року, коли Забарний зрозуміє гру, яку від нього вимагають; коли він зрозуміє, як потрібно захищатися в ПСЖ за допомогою вибору позиції та володіння м'ячем; тоді він стане зовсім іншим. Тут, у Франції та ПСЖ, інші вимоги, зміна побуту, зміна культури тощо", – сказав Северак в ефірі ютуб-каналу L'Equipe. відео дня

Порівняння з легендами футболу

Він також порівняв українця з легендами світового футболу: "Забарний буде як Пуйоль, Піке, Бекенбауер. Українцю всього 22 роки, але він швидкий, сильний і нічого не боїться".

Ілля Забарний в ПСЖ – деталі

Як повідомляв Главред, Ілля Забарний перейшов до ПСЖ цього літа з англійського "Борнмута", ставши одним із найдорожчих українських трансферів останніх років. 21-річний захисник швидко закріпився в основі паризького клубу, провівши 11 матчів у всіх турнірах і навіть забивши один гол.

Крім того, захисник збірної України та французького гранда "Парі Сен-Жермен" Ілля Забарний опинився в центрі уваги після невдалого виступу в матчі Ліги чемпіонів проти "Байєра". Дії українця на полі викликали хвилю обговорень серед уболівальників і журналістів, а найгострішу оцінку дав відомий французький футбольний експерт П’єр Менес.

Нагадаємо, що після переходу захисника збірної України Іллі Забарного в ПСЖ, де виступає росіянин Матвій Сафонов, паризький клуб може поповнити склад ще одним гравцем з російським паспортом.

Читайте також:

Про персону: Ілля Забарний Ілля Забарний - український футболіст, захисник клубу "Парі Сен-Жермен" і збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2020 і 2024). Народився 1 вересня 2002 року в Києві. Вихованець київського "Динамо". За підсумками сезону 2024/25 зіграв 36 матчів і увійшов до символічної збірної найшвидших гравців АПЛ за версією статистичного порталу Gradient Sports. 12 серпня 2025 року перейшов до "Парі Сен-Жермен", підписавши контракт зі столичним клубом на п'ять років. Сума трансферу склала 63 млн євро, ще 3 млн євро передбачені у вигляді бонусів, ставши найдорожчим центральним захисником в історії клубу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред