Ілля Забарний отримав несподівану оцінку в ПСЖ: про що йдеться

Коротко:
- Ілля Забарний грає за ПСЖ і швидко адаптується до команди
- Український захисник у 22 роки приєднався до паризького клубу
- ПСЖ розраховує на Забарного як на ключову фігуру оборони
Відомий французький журналіст Домінік Северак високо оцінив перспективи українського захисника Іллі Забарного в ПСЖ, зазначивши, що гравець може незабаром стати ключовою фігурою оборони паризького клубу.
Прогноз на адаптацію в ПСЖ
"Пройде пів року, коли Забарний зрозуміє гру, яку від нього вимагають; коли він зрозуміє, як потрібно захищатися в ПСЖ за допомогою вибору позиції та володіння м'ячем; тоді він стане зовсім іншим. Тут, у Франції та ПСЖ, інші вимоги, зміна побуту, зміна культури тощо", – сказав Северак в ефірі ютуб-каналу L'Equipe.відео дня
Порівняння з легендами футболу
Він також порівняв українця з легендами світового футболу: "Забарний буде як Пуйоль, Піке, Бекенбауер. Українцю всього 22 роки, але він швидкий, сильний і нічого не боїться".
Ілля Забарний в ПСЖ – деталі
Як повідомляв Главред, Ілля Забарний перейшов до ПСЖ цього літа з англійського "Борнмута", ставши одним із найдорожчих українських трансферів останніх років. 21-річний захисник швидко закріпився в основі паризького клубу, провівши 11 матчів у всіх турнірах і навіть забивши один гол.
Крім того, захисник збірної України та французького гранда "Парі Сен-Жермен" Ілля Забарний опинився в центрі уваги після невдалого виступу в матчі Ліги чемпіонів проти "Байєра". Дії українця на полі викликали хвилю обговорень серед уболівальників і журналістів, а найгострішу оцінку дав відомий французький футбольний експерт П’єр Менес.
Нагадаємо, що після переходу захисника збірної України Іллі Забарного в ПСЖ, де виступає росіянин Матвій Сафонов, паризький клуб може поповнити склад ще одним гравцем з російським паспортом.
Про персону: Ілля Забарний
Ілля Забарний - український футболіст, захисник клубу "Парі Сен-Жермен" і збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2020 і 2024).
Народився 1 вересня 2002 року в Києві. Вихованець київського "Динамо".
За підсумками сезону 2024/25 зіграв 36 матчів і увійшов до символічної збірної найшвидших гравців АПЛ за версією статистичного порталу Gradient Sports.
12 серпня 2025 року перейшов до "Парі Сен-Жермен", підписавши контракт зі столичним клубом на п'ять років. Сума трансферу склала 63 млн євро, ще 3 млн євро передбачені у вигляді бонусів, ставши найдорожчим центральним захисником в історії клубу.
