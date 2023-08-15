"Усик-Дюбуа": букмекери назвали фаворита бою за звання чемпіона світу

Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть поєдинок за чемпіонські титули в суперважкій вазі 26 серпня 2023.

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Усик скоро битиметься з Дюбуа / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Вже скоро, 26 серпня нинішнього року український боксер і чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO і IBF Олександр Усик вийде на ринг проти британця Даніеля Дюбуа.

На кону в бою Усик-Дюбуа стоятимуть усі чемпіонські пояси, якими володіє українець. Поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві на стадіон "Тарчинські Арена".

Востаннє Олександр виходив у ринг у серпні минулого року, коли в реванші переміг британця Ентоні Джошуа. Тоді українець захистив всі титули, відібрані у Ей Джея восени 2021 року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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Дюбуа в своєму останньому поєдинку в грудні 2022 року нокаутував південноафриканця Кевіна Лерену.

Усик - Дюбуа ставки букмекерів

Фаворитом бою вважають українського чемпіона. На його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,13. Перемога Дюбуа - 7,80.

Нічия (найневірогідніший результат через правила боксу) оцінюється коефіцієнтом 26,00.

На перемогу Усика нокаутом приймаються ставки з коефіцієнтом 1,40. Перемога українця за очками - 3,40.

Дострокова перемога Дюбуа оцінюється коефіцієнтом 12,00. Успіх Даніеля завдяки суддівському рішенню - 23,00.

Новий бій Олександра Усика

У минулому році український боксер Олександр Усик здобув перемогу над британцем Ентоні Джошуа - у матчі за чотири пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO.

Відразу ж почалися обговорення його можливого бою з Тайсоном Ф'юрі. Але переговори зупинилися через фінансові питання. Потім обидва боксери обмінювалися колючими зверненнями через соціальні мережі.

У березні 2023 року Усик заявив, що проведе проти Ф'юрі бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. І навіть згоден на умови британця - віддати 70% гонорару за бій, але тільки якщо той задонатить українцям один мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 1,2 млн доларів США).

У травні Ф'юрі погодився на умови Усика і запропонував провести бій на лондонському стадіоні "Уемблі" влітку 2023 року. Але переговори про нього зайшли в глухий кут. І перспективна бою зблякла остаточно.

У липні стало відомо, що Усик проведе свій наступний бій 26 серпня 2023 року в польському місті Вроцлав - проти Даніеля Дюбуа.

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