"Є у мене для них відповідь": Усик потужно звернувся до ворогів, які розграбували його будинок під Києвом

Усик потужно звернувся до ворогів, які розграбували його будинок під Києвом / колаж фото УНІАН та Instagram

Легендарний український боксер-чемпіон Олександр Усик, який нині виступає в суперважкій вазі, пообіцяв відновити все, що було у нього в будинку в Ворзелі під Києвом, було розгромлено і розграбовано російськими окупантами. Про це Усик спортсмен розповів в інтерв'ю польському виданню Interia.pl.

"Я дуже переживав через їх вторгнення в наш будинок. Окупанти командували там, вони зруйнували все навколо себе, залишили після себе страшний бардак. Особливо мені було шкода гойдалок, на яких я катався з синами, і дерев, які ми посадили. Але у мене є для них відповідь: я все відновлю і зроблю в два рази більше – в два рази більше для дому і країни", – сказав Усик.

Усик особливо зізнався - його найбільше його засмутило те, що солдати армії РФ зламали гойдалки, на яких зазвичай каталися його діти.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик заявляв, що Путін постійно демонструє нібито силу, що в реальності є обманом. Він назвав російського диктатора слабким.

"Він все це робить, показуючи, що він сильний, і красивий. Насправді він не такий, Це все обман. Він показує, що він сильний, але він слабкий. Путін показує, який він, але він дуже слабкий", - підкреслив боксер.

До того окупаційна влада Криму позбавили звання українського боксера Олександра Усика. У спортсмена відібрали нагороду "За вірність обов'язку".

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