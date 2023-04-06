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Ломаченко розтікся в підлабузництві УПЦ МП і отримав лайк від Усика

6 квітня 2023, 13:56
Боксер Ломаченко опублікував у себе в Instagram хвалебний пост на адресу ієрарха УПЦ Московського патріархату - митрополита Онуфрія.
Усик, Ломаченко
Олександр Усик та Василь Ломаченко / колаж фото УНІАН

Скандальний спортсмен, колишній чемпіон світу по боксу за трьома версіями Василь Ломаченко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram хвалебний пост на адресу скандального ієрарха УПЦ Московського патріархату-Онуфрія (Березовського).

"Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій - наш стовп. Мир всім! З Богом!"- написав скандальний боксер.

Цікаво, що публікацію Ломаченко швидко лайкнув чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO і IBF Олександр Усик (його нещодавно помітили в Києво-Печерській лаврі під час виселення звідти представників УПЦ МП).

відео дня
Ломаченко

Скандали з Ломаченком

Раніше на своїй сторінці в Instagram Ломаченко публікував колаж, що натякає на єдність українців і жителів країни-агресора - росіян.

Пізніше боксер потрапив у грандіозний скандал, опублікувавши відео з єпископом УПЦ (МП) Лукою (Андрієм Коваленком). Вболівальники жорстко розкритикували боксера, порадивши переїхати в Росію і здати український паспорт.

Пізніше Василь Ломаченко опублікував фото того, як він випікає просфори в Києво-Печерській Лаврі - разом зі священнослужителями УПЦ (МП).

Згодом Ломаченко просто закрив свій профіль в Instagram для користувачів з України.

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Олександр Усик Василь Ломаченко
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