"Ти — алкоголік": Усик жорстко "наїхав" на Ф'юрі та спрогнозував підсумок їх можливого бою

Український боксер різко звернувся до свого ймовірного суперника британця Тайсона Ф'юрі.
Український боксер Олександр Усик, який у бою з британцем Ентоні Джошуа відстояв пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO, різко звернувся до свого ймовірного суперника британця Тайсона Ф'юрі.
При цьому український боксер назвав Ф'юрі "алкоголіком". Таку заяву Усик зробив в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.
"Тайсон Ф'юрі, ти - borracho. Що значить borracho? Це людина, що вживає алкоголь. Алкоголік", - сказав Усик.
"Тайсон Ф'юрі, ти - borracho. Це буде легка перемога над ним", - додав український боксер, прогнозуючи результат бою з Ф'юрі.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою над британцем Ентоні Джошуа ‒ в матчі за чотири пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO.
"Важка, але настільки важлива і потрібна перемога Олександра Усика! Захист титулу чемпіона світу-символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і обов'язково переможуть", — упевнений Зеленський.
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