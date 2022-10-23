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"Ти — алкоголік": Усик жорстко "наїхав" на Ф'юрі та спрогнозував підсумок їх можливого бою

23 жовтня 2022, 22:26

Український боксер різко звернувся до свого ймовірного суперника британця Тайсона Ф'юрі.

Усик, Ф'юрі
Олександр Усик жорстко звернувся до Тайсона Ф'юрі / TV.ua, Reuters

Український боксер Олександр Усик, який у бою з британцем Ентоні Джошуа відстояв пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO, різко звернувся до свого ймовірного суперника британця Тайсона Ф'юрі.

При цьому український боксер назвав Ф'юрі "алкоголіком". Таку заяву Усик зробив в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.

"Тайсон Ф'юрі, ти - borracho. Що значить borracho? Це людина, що вживає алкоголь. Алкоголік", - сказав Усик.

"Тайсон Ф'юрі, ти - borracho. Це буде легка перемога над ним", - додав український боксер, прогнозуючи результат бою з Ф'юрі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою над британцем Ентоні Джошуа ‒ в матчі за чотири пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO.

"Важка, але настільки важлива і потрібна перемога Олександра Усика! Захист титулу чемпіона світу-символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і обов'язково переможуть", — упевнений Зеленський.

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