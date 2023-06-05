"Сльози - це не слабкість": Усик несподівано взяв і підтримав Ломаченка

Олександр Усик не вважає проявом слабкості сльози фаната православ'я Ломаченка після поразки від Хейні в бою 20 травня.

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Олександр Усик несподівано підтримав Василя Ломаченка / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український боксер Олександр Усик каже, що не вважає проявом слабкості сльози свого колеги (і відомого фаната московського православ'я) Василя Ломаченка після поразки в бою від американця Девіна Хейні 20 травня. Свою думку Усик висловив в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

"7-5 по раундах на користь Ломаченка. Його пограбували в цьому бою. Було ось таке суддівство, плюс дали дорогу молодому хлопцеві і проявили неповагу до тих хлопців, які багато років дарували вболівальникам хороші бої. Ломаченко заслужив перемогу в цьому бою і звання абсолютного чемпіона світу. Сльози Василя після бою? Я думаю, це сталося через те, що він поговорив зі своїм сином. Десь собі в голові він подумав, що не зробив чогось, щоб порадувати своїх дітей і вболівальників. Тому ми побачили такі емоції. Але, послухайте, якщо чоловік проявляє так емоції і у нього йдуть сльози - це не слабкість. Це нормально і природно", – сказав Усик.

Скандали з Ломаченком

Раніше на своїй сторінці в Instagram Ломаченко публікував колаж, що натякає на єдність українців і жителів країни-агресора - росіян.

відео дня

Пізніше боксер потрапив у грандіозний скандал, опублікувавши відео з єпископом УПЦ (МП) Лукою (Андрієм Коваленком). Вболівальники жорстко розкритикували боксера, порадивши переїхати в Росію і здати український паспорт.

Пізніше Василь Ломаченко опублікував фото того, як він випікає просфори в Києво-Печерській Лаврі - разом зі священнослужителями УПЦ (МП).

Згодом Ломаченко просто закрив свій профіль в Instagram для користувачів з України.

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