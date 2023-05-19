Ф'юрі раптово погодився на умови Усика з приводу бою

Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф'юрі сказав, що згоден на всі умови Олександра Усика і хоче бій на лондонському стадіоні "Уемблі" влітку 2023 року.

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Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Британський боксер Тайсон Ф'юрі, чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі, знову звернувся до українського боксера (чемпіона по світу WBA, WBO і IBF) Олександра Усика ‒ щоб знову почати переговори про бій. І записав відповідний ролик в Instagram.

"Це Ф'юрі, король WBC в суперважкій вазі. Це повідомлення Олександру Усику і всій його команді. Я втомився від всіх цих перепалок типу "Він сказав те, вона сказала це". Чому нам просто не зробити це? Чому нам з тобою не побитися цього літа на стадіоні Уемблі з розподілом гонорару, на який ти вже погодився? Якщо тобі так сильно потрібен реванш, ти можеш його отримати. Мені не потрібен реванш. Мені нічого не потрібно, тому що я наріжу тебе, як сир", ‒ сказав він.

Ф'юрі каже, що хоче провести поєдинок влітку 2023 на головному англійському стадіоні.

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"Моя пропозиція: приїжджай і зробимо бій на Уемблі цього літа, ти і я. Забудь про Деонтея Вайлдера, якого я нокаутував двічі. І забудь про бій з Даніелем Дюбуа, який не нашого рівня боєць", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, в минулому році український боксер Олександр Усик здобув перемогу над британцем Ентоні Джошуа ‒ в матчі за чотири пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO.

Відразу ж почалися обговорення його можливого бою з Тайсоном Ф'юрі. Але переговори зупинилися через фінансові питання. Потім обидва боксери обмінювалися колючими зверненнями через соціальні мережі.

У березні 2023 року Усик заявив, що проведе проти Ф'юрі бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. І навіть згоден на умови британця - віддати 70% гонорару за бій, але тільки якщо той задонатить українцям один мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 1,2 млн доларів США).