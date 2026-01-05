Український воротар претендує на звання найкращого у світі у 2025 році - хто він

Олександр Сухов номінований на звання найкращого воротаря світу за версією FutsalPlanet.

Олександр Сухов претендує на звання найкращого воротаря світу / колаж: Главред, фото: АФУ

Коротко:

Сухов не єдиний представник України серед номінантів FutsalPlanet

Голосування відбудеться 7 січня

Воротар збірної України з футзалу та київського "ХІТа" 28-річний Олександр Сухов опинився серед претендентів на престижну індивідуальну нагороду за підсумками 2025 року FutsalPlanet. Про це повідомила пресслужба ресурсу.

У голосуванні футзаліст змагатиметься з Деннісом Кавальканті, Лео, Матеусом де Ліма, Ніколасом де Соузою (усі - Бразилія), Хуаном Крус Ріверасом (Аргентина), Матіасом Фернандесом (Уругвай) і Багером Мохаммаді (Іран).

Голосування за цю та інші номінації від FutsalPlanet відбудеться 7 січня.

Нагадаємо, збірна України з Олександром Суховим продемонструвала стовідсотковий результат у кваліфікації до Євро-2026, вигравши всі офіційні поєдинки.

Крім того, у серії товариських матчів другого півріччя українці здобули перемоги над Францією та двічі над Литвою, а у двох протистояннях із Португалією зафіксували нічию та одну поразку.

Нагороди FutsalPlanet вручатимуть найкращим гравцям і гравцям, воротарям, молодим виконавцям, тренерам, арбітрам, а також національним збірним.

До речі, Сухов не єдиний представник України серед номінантів FutsalPlanet. Головного тренера чоловічої збірної України Олександра Косенка включено до списку претендентів на звання найкращого тренера року.

Крім того, національна команда України боротиметься за нагороду найкращої збірної, а арбітр Марія Мисловська потрапила в десятку провідних рефері світу.

