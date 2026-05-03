Динамо відкрило рахунок, але Шахтар перевернув гру: як пройшло класичне дербі

"Динамо" відкрило рахунок у дербі, але "Шахтар" відповів і переломив хід гри у другому таймі.

Траоре забив переможний гол

Коротко:

"Шахтар" переміг "Динамо" 2:1 у 26-му турі УПЛ

Траоре забив переможний гол на 68-й хвилині

VAR скасував гол "Динамо" наприкінці матчу

"Шахтар" здобув перемогу над чинним чемпіоном України — київським "Динамо" — у центральному матчі 26-го туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь "гірників", пише "Суспільне спорт".

Швидкий гол "Динамо"

У "класичному дербі" кияни відкрили рахунок уже на 13-й хвилині. Нападник Матвій Пономаренко перехопив м’яч у центрі поля, помітив, що голкіпер "Шахтаря" Дмитро Різник далеко вийшов з воріт, і завдав точного дальнього удару з центрального кола.

ФК "Динамо" / Інфографіка: Главред

"Шахтар" зрівняв рахунок

Відновити рівновагу донеччанам вдалося на 50-й хвилині. Лассіна Траоре отримав м’яч у штрафному майданчику та віддав передачу на Лукаса Феррейру, який пробив із-за меж карного майданчика. Після рикошету від захисника м’яч опинився у воротах "Динамо".

Траоре приніс перемогу "Шахтарю"

Переможний гол "Шахтар" забив на 68-й хвилині після затяжної позиційної атаки. Микола Матвієнко пробив по воротах, голкіпер киян Руслан Нещерет відбив, але першим на добиванні опинився Лассіна Траоре, який і встановив остаточний рахунок у матчі.

ФК "Шахтар" / Інфографіка: Главред

На 84-й хвилині "Динамо" могло зрівняти рахунок, однак гол Едуардо Герреро скасували після перегляду VAR через положення поза грою.

"Динамо" — "Шахтар" — 1:2

Голи:

Пономаренко, 13

Феррейра, 50,

Траоре, 68

Таблиця та наступні матчі

Завдяки цій перемозі "Шахтар" збільшив відрив у турнірній таблиці від ЛНЗ до 10 очок. До завершення чемпіонату залишилося чотири тури.

Наступний матч "Шахтар" проведе у Лізі конференцій проти "Крістал Пелас" у четвер, 7 травня, о 22:00 за київським часом. "Динамо" зіграє в УПЛ проти ЛНЗ у суботу, 9 травня.

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

