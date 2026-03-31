Росіянка влаштувала скандал на Кубку світу через гімн України - як її покарають

Росіянка на Кубку світу з художньої гімнастики під нагородження української спортсменки відвернулася від прапора України, тепер їй загрожує покарання.

https://glavred.net/sport/rossiyanka-ustroila-skandal-na-kubke-mira-iz-za-gimna-ukrainy-kak-ee-nakazhut-10753343.html Посилання скопійоване

На Кубку світу з художньої гімнастики стався скандал. Росіянка Софія Ільтерякова, яка виступала під "нейтральним" прапором під час церемонії нагородження показово відвернулась, коли зазвучав гімн України. Відповідне відео завірусилось в Мережі.

15-річна Ільтерякова здобула срібло у фіналі вправ з обручем. Переможницею, в рамках змагань, які проходили в Болгарії стала українка 17-річна Таїсія Онофрійчук, третє місце посіла італійка Софія Раффаелі.

відео дня

Дивіться відео скандального вчинку російської спортсменки:

/ Скріншот

Тренерка російської збірної з художньої гімнастики Тетяна Сергаєва в коментарі пропагандистським ЗМІ спробувала пояснити вчинки "нейтральної" Софії Ільтерякової.

За її словами, Софія Ільтерякова вперше бере участь в етапі Кубка світу, ставши дебютанткою на змаганнях такого рівня. У цьому сезоні вона перейшла з юніорської категорії до дорослої та відразу виступає на одному з найконкурентніших етапів серії.

"Під час церемонії нагородження Софія могла трохи розгубитися – для спортсменки, яка вперше виходить на такий рівень, це абсолютно природно", - сказала вона.

Реакція України

У відповідь на таку зухвалість, українська федерація гімнастики вимагає позбавити російську гімнастку Софію Ільтерякову статусу "нейтральної" спортсменки через її поведінку під час церемонії нагородження на першому етапі Кубка світу у Софії, коли вона відвернулася і стояла спиною до прапорів під час виконання гімну України.

Після змагань федерація визнала такі дії порушенням етики чесної гри та нехтуванням протоколом і готує скаргу до Міжнародної федерації гімнастики та Міжнародного олімпійського комітету, наполягаючи на анулюванні результату Ільтерякової, позбавленні її статусу "нейтральної" та посиленні перевірки дотримання спортсменами поваги до державних символів усіх країн-учасниць.

"Цей жест є прямим порушенням правил поведінки на офіційних церемоніях та принципу "спорту поза політикою", яким часто прикривається повернення російських атлетів. Церемонія нагородження – це офіційна частина змагань, яка потребує дотримання етикету. Демонстративна відмова стояти обличчям до прапорів призерів — це неповага до суперників та організаторів", - йдеться у заяві.

Спорт - останні новини за темою

Інші новини:

Про джерело: українська федерація гімнастики Українська федерація гімнастики є національною спортивною федерацією, яка охоплює шість видів гімнастики: спортивна гімнастика чоловіча, спортивна гімнастика жіноча, художня гімнастика, стрибки на батуті, спортивна акробатика та спортивна аеробіка, йдеться на офіційному сайті. Українська федерація гімнастики є повноправним членом Міжнародної федерації гімнастики (FIG) та Європейського гімнастичного союзу (European Gymnastics) і має виключні права представляти Україну на офіційних міжнародних змаганнях та брати участь у діяльності та офіційних заходах цих міжнародних спортивних організацій. У своїй діяльності Українська федерація гімнастики керується Статутом, Законом України "Про фізичну культуру і спорт", офіційними документами та правилами Міжнародної федерації гімнастики (FIG) та Європейського гімнастичного союзу (European Gymnastics) та ін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред