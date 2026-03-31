Росіянка влаштувала скандал на Кубку світу через гімн України - як її покарають

- "Нейтральна" російська спортсменка проявила зневагу до прапора та гімну України
- Тепер їй загрожує позбавлення "нейтрального" статусу
На Кубку світу з художньої гімнастики стався скандал. Росіянка Софія Ільтерякова, яка виступала під "нейтральним" прапором під час церемонії нагородження показово відвернулась, коли зазвучав гімн України. Відповідне відео завірусилось в Мережі.
15-річна Ільтерякова здобула срібло у фіналі вправ з обручем. Переможницею, в рамках змагань, які проходили в Болгарії стала українка 17-річна Таїсія Онофрійчук, третє місце посіла італійка Софія Раффаелі.
Просто огидно!!! Після чергової перемоги 17-річної української гімнастки Таїсії Онофрійчук на етапі Кубка світу в Болгарії російська спортсменка відвернулася від українського прапора під час виконання гімну.— Главред Новини України | Glavred News of Ukraine (@Glavredinfo) March 31, 2026
?Тепер через свій вчинок вона може втратити свій "нейтральний статус" pic.twitter.com/BPSUzAusOc
Тренерка російської збірної з художньої гімнастики Тетяна Сергаєва в коментарі пропагандистським ЗМІ спробувала пояснити вчинки "нейтральної" Софії Ільтерякової.
За її словами, Софія Ільтерякова вперше бере участь в етапі Кубка світу, ставши дебютанткою на змаганнях такого рівня. У цьому сезоні вона перейшла з юніорської категорії до дорослої та відразу виступає на одному з найконкурентніших етапів серії.
"Під час церемонії нагородження Софія могла трохи розгубитися – для спортсменки, яка вперше виходить на такий рівень, це абсолютно природно", - сказала вона.
Реакція України
У відповідь на таку зухвалість, українська федерація гімнастики вимагає позбавити російську гімнастку Софію Ільтерякову статусу "нейтральної" спортсменки через її поведінку під час церемонії нагородження на першому етапі Кубка світу у Софії, коли вона відвернулася і стояла спиною до прапорів під час виконання гімну України.
Після змагань федерація визнала такі дії порушенням етики чесної гри та нехтуванням протоколом і готує скаргу до Міжнародної федерації гімнастики та Міжнародного олімпійського комітету, наполягаючи на анулюванні результату Ільтерякової, позбавленні її статусу "нейтральної" та посиленні перевірки дотримання спортсменами поваги до державних символів усіх країн-учасниць.
"Цей жест є прямим порушенням правил поведінки на офіційних церемоніях та принципу "спорту поза політикою", яким часто прикривається повернення російських атлетів. Церемонія нагородження – це офіційна частина змагань, яка потребує дотримання етикету. Демонстративна відмова стояти обличчям до прапорів призерів — це неповага до суперників та організаторів", - йдеться у заяві.
Про джерело: українська федерація гімнастики
Українська федерація гімнастики є національною спортивною федерацією, яка охоплює шість видів гімнастики: спортивна гімнастика чоловіча, спортивна гімнастика жіноча, художня гімнастика, стрибки на батуті, спортивна акробатика та спортивна аеробіка, йдеться на офіційному сайті.
Українська федерація гімнастики є повноправним членом Міжнародної федерації гімнастики (FIG) та Європейського гімнастичного союзу (European Gymnastics) і має виключні права представляти Україну на офіційних міжнародних змаганнях та брати участь у діяльності та офіційних заходах цих міжнародних спортивних організацій.
У своїй діяльності Українська федерація гімнастики керується Статутом, Законом України "Про фізичну культуру і спорт", офіційними документами та правилами Міжнародної федерації гімнастики (FIG) та Європейського гімнастичного союзу (European Gymnastics) та ін.
