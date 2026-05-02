Зламала гру "нейтральної" росіянки: Костюк тріумфувала на турнірі WTA

Фінал виявився непростим: у другому сеті Марта Костюк поступалася за рахунком, проте зуміла переломити хід гри.

Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 / Колаж: Главред, фото: j48tennis.net, скріншот

Українка Марта Костюк досягла найбільшого успіху в кар'єрі, вигравши престижний тенісний турнір серії WTA 1000 у Мадриді.

У вирішальному матчі вона впевнено обіграла у двох сетах одну з найсильніших тенісисток світу з паспортом РФ — Мірру Андрєєву.

Фінал видався непростим: у другому сеті Костюк поступалася за рахунком, проте зуміла переломити хід гри, відіграла два сетболи і довела зустріч до перемоги, проявивши характер у ключові моменти.

Цей титул став для неї найзначущішим на даний момент і третім у професійній кар'єрі. Раніше українська тенісистка перемагала на турнірах нижчої категорії, а тріумф у Мадриді вивів її на новий рівень.

Про особу — Марта Костюк Марта Костюк народилася 28 червня 2002 року. Українська тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок та Відкритого чемпіонату США 2017 року в парному розряді серед юніорок.

