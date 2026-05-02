Зламала гру "нейтральної" росіянки: Костюк тріумфувала на турнірі WTA

Головне:
- Костюк виграла престижний турнір серії WTA 1000 у Мадриді
- Фінал видався непростим: Костюк поступалася за рахунком, але переломила хід гри
Українка Марта Костюк досягла найбільшого успіху в кар'єрі, вигравши престижний тенісний турнір серії WTA 1000 у Мадриді.
У вирішальному матчі вона впевнено обіграла у двох сетах одну з найсильніших тенісисток світу з паспортом РФ — Мірру Андрєєву.
Фінал видався непростим: у другому сеті Костюк поступалася за рахунком, проте зуміла переломити хід гри, відіграла два сетболи і довела зустріч до перемоги, проявивши характер у ключові моменти.
Цей титул став для неї найзначущішим на даний момент і третім у професійній кар'єрі. Раніше українська тенісистка перемагала на турнірах нижчої категорії, а тріумф у Мадриді вивів її на новий рівень.
Дивіться відео - Костюк перемогла на турнірі серії WTA 1000:
Дивіться відео в нашому Telegram-каналі.
Новини тенісу - повідомлення за темою
Раніше Еліна Світоліна завершила виступ на Australian Open-2026. У півфіналі українка поступилася Аріні Соболенко.
Нагадаємо, що після поразки на Australian Open американка Коко Гофф розбила ракетку в приміщенні під трибунами. Вона пояснила, що намагалася виплеснути емоції подалі від камер і вважає це більш здоровим, ніж тримати їх у собі.
Як раніше повідомляв Главред, відома українська тенісистка перервала матч. Ястремська пояснила своє рішення знятися зі змагань.
Читайте також:
- Світоліна розгромила третю ракетку світу і вийшла до півфіналу Australian Open
- Суперниця Світоліної влаштувала розгром після поразки — момент потрапив на відео
- Світоліна програла у півфіналі Australian Open, але встановила особистий рекорд
Про особу — Марта Костюк
Марта Костюк народилася 28 червня 2002 року. Українська тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок та Відкритого чемпіонату США 2017 року в парному розряді серед юніорок.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред