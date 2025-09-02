Усик контролює всі пояси, але нюанс: промоутер Джошуа дав неочікуваний прогноз

Джозеф Паркер чекає на обов’язковий бій із Усиком, який намагається відтермінувати поєдинок.

https://glavred.net/sport/usik-kontroliruet-vse-poyasa-no-nyuans-promouter-dzhoshua-dal-neozhidannyy-prognoz-10694849.html Посилання скопійоване

Промоутер Хірн підтвердив, що Усик зберігає титули, але регламент змусить його звільнити пояс / Колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Читайте в матеріалі:

Коли Усик проведе бій з Паркером і які наслідки для титулів

Як рішення Усика вплине на ситуацію у суперважкій вазі

Що чекає на чемпіонські пояси та хто стане наступним претендентом

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) найближчим часом може зіткнутися з необхідністю відмовитися від одного зі своїх поясів. Про це заявив відомий промоутер Едді Хірн в інтерв'ю для Sky Sports.

Українець вже зараз має провести обов'язковий захист титулу WBO проти Джозефа Паркера (36-3, 23 КО), але, за словами Хірна, намагається відтермінувати цей поєдинок.

відео дня

Глава Matchroom Boxing, що представляє інтереси Ентоні Джошуа, переконаний, що його підопічний незабаром знову зможе боротися за чемпіонський титул.

"Зараз усі пояси в Усика. У дивізіоні почнеться серйозне дроблення на різних чемпіонів, оскільки Паркер – обов'язковий претендент на титул WBO, а в IBF відбудеться фінальний відбірковий поєдинок за статус обов'язкового претендента. У якийсь момент Усик звільнить пояс. Думаю, у Джошуа в цьому відношенні все добре. Зараз головне – підготуватися до бою, який може стати вирішальним", – сказав Хірн.

Бокс - новини за темою

Раніше Главред повідомляв, що Усик потрапив у десятку найбагатших боксерів світу. Основним фактором підвищення спортсмена в рейтингу стали гонорари за останні поєдинки.

Крім того, Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала українського боксера й абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика пройти медичне обстеження.

Також Олександр Усик увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу. Український абсолютний чемпіон світу з боксу отримав значні гонорари за останні поєдинки.

Читайте також:

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред