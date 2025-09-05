Мбаппе виділив ключового гравця: хто зі збірної України привернув увагу зірки "Реала"

Мбаппе коментує українських гравців і готується до важкого протистояння на полі.

Збірна України налаштовується на поєдинок проти французів / Колаж: Главред, фото: скріншот

Збірна України 5 вересня проведе матч проти Франції у Вроцлаві. Напередодні зустрічі з французькою командою свою думку про суперника висловив форвард французької збірної та мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе.

"Кого можу виділити в збірній України? Луніна, але він не гратиме. У нас є все, що нам потрібно, щоб домогтися великих успіхів. Усе починається завтра. Я намагаюся не заглядати занадто далеко вперед, до завершення сезону", – зазначив Мбаппе на пресконференції. відео дня

Варто нагадати, що Лунін та Мбаппе виступають за один клуб – мадридський "Реал", проте український голкіпер пропустить матчі збірної через проблеми з попереком.

Наступний поєдинок України

Після гри з Францією, 9 вересня, національна команда України вирушить до Баку на поєдинок проти Азербайджану

Про персону: Сергій Ребров Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

