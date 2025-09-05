Рус
Мбаппе виділив ключового гравця: хто зі збірної України привернув увагу зірки "Реала"

Руслан Іваненко
5 вересня 2025, 01:11
Мбаппе коментує українських гравців і готується до важкого протистояння на полі.
Збірна України налаштовується на поєдинок проти французів / Колаж: Главред, фото: скріншот

Читайте в матеріалі:

  • Хто з українських гравців привернув увагу Мбаппе
  • Коли національна команда зіграє наступний матч проти Азербайджану

Збірна України 5 вересня проведе матч проти Франції у Вроцлаві. Напередодні зустрічі з французькою командою свою думку про суперника висловив форвард французької збірної та мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе.

"Кого можу виділити в збірній України? Луніна, але він не гратиме. У нас є все, що нам потрібно, щоб домогтися великих успіхів. Усе починається завтра. Я намагаюся не заглядати занадто далеко вперед, до завершення сезону", – зазначив Мбаппе на пресконференції.

Варто нагадати, що Лунін та Мбаппе виступають за один клуб – мадридський "Реал", проте український голкіпер пропустить матчі збірної через проблеми з попереком.

Наступний поєдинок України

Після гри з Францією, 9 вересня, національна команда України вирушить до Баку на поєдинок проти Азербайджану

Як повідомляв Главред, "Динамо" зазнало невдалого результату в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафосу. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський залишився незадоволеним грою своїх підопічних.

Крім того, наставник національної команди Сергій Ребров знову стикається з проблемами у складі перед вересневими матчами відбору до ЧС-2026.

Також легенда київського "Динамо" Йожеф Сабо висловив критику на адресу гравців клубу перед матчем Ліги Європи проти "Маккабі" Тель-Авів.

Про персону: Сергій Ребров

Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

футбол збірна України з футболу новини футболу
