Мбаппе виділив ключового гравця: хто зі збірної України привернув увагу зірки "Реала"

Збірна України 5 вересня проведе матч проти Франції у Вроцлаві. Напередодні зустрічі з французькою командою свою думку про суперника висловив форвард французької збірної та мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе.
"Кого можу виділити в збірній України? Луніна, але він не гратиме. У нас є все, що нам потрібно, щоб домогтися великих успіхів. Усе починається завтра. Я намагаюся не заглядати занадто далеко вперед, до завершення сезону", – зазначив Мбаппе на пресконференції.відео дня
Варто нагадати, що Лунін та Мбаппе виступають за один клуб – мадридський "Реал", проте український голкіпер пропустить матчі збірної через проблеми з попереком.
Наступний поєдинок України
Після гри з Францією, 9 вересня, національна команда України вирушить до Баку на поєдинок проти Азербайджану
