Скандал з допінгом Мудрика: як корова може скоротити термін дискваліфікації

Руслан Іваненко
15 вересня 2025, 23:04
Фахівці оцінюють можливість ін’єкції стовбурових клітин як пом’якшувальну обставину для гравця.
Розгляд справи триває, і остаточний термін бану Мудрика ще не оголосили офіційно

Коротко:

  • Михайло Мудрик поза футболом майже рік через допінг-тест
  • В організмі виявили мельдоній, загрожує дискваліфікація до 4 років
  • Проба Б теж показала позитивний результат

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик майже рік залишається поза професійним футболом через позитивний допінг-тест. Наприкінці 2024 року в організмі українця виявили мельдоній, через що йому загрожує дискваліфікація до чотирьох років.

За словами журналіста Ігоря Бурбаса, "гравцю могли зробити ін'єкцію стовбурових клітин, взявши відповідні речовини від корови. Саме це може бути оцінене як пом'якшувальна обставина".

Як повідомляє Football Insider, потрапляння речовини саме з корови може суттєво зменшити термін дискваліфікації, і він може бути менше чотирьох років. Наразі офіційного вердикту ще немає.

Відомо, що сторона Михайла запросила відкриття проби Б, яка, за даними різних ЗМІ, також виявилась позитивною.

Раніше Главред повідомляв, що Олександр Зінченко опинився в центрі фінансового скандалу. Як повідомляє The Sun, захисник збірної України програв суд і повинен сплатити близько 300 тисяч фунтів заборгованості з корпоративного податку.

Нагадаємо, що бразильський захисник столичного клубу "Лівий Берег" Сідней розповів про реакцію своєї родини на його життя в Україні під час війни. Футболіст зазначив, що найбільше переживає мати, яка наполегливо радить йому залишити країну.

Крім того, футбольний клуб "Ноттінгем Форест" провів офіційну презентацію українського захисника Олександра Зінченка, який перед закриттям трансферного вікна приєднався до клубу на правах оренди від "Арсеналу".

Про персону: Михайло Мудрик

Миха́йло Петро́вич Му́дрик народився 5 січня 2001, Красноград, Харківська область — український футболіст, лівий вінгер лондонського "Челсі" і збірної України. Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи 2023 у складі збірної України U-21.

У січні 2023 року "Шахтар" вів перемови з лондонським "Арсеналом" про трансфер гравця. Клуби були близькими до підписання угоди, але інший лондонський клуб — "Челсі" — зробив кращу пропозицію "Шахтарю".

15 січня гравець підписав контракт із "Челсі" до 2031 року, взявши 15 ігровий номер.

За цей трансфер "Челсі" заплатив €70 млн + €30 млн у вигляді бонусів.

Таким чином цей трансфер став найдорожчим трансфером із української Прем'єр-ліги, найдорожчим зимовим трансфером в англійській Прем'єр-лізі, а також зробив Мудрика найдорожчим українським футболістом, побивши рекорд Андрія Шевченка, за якого той же "Челсі" в 2006 році заплатив майже 44 млн євро. Wikipedia

