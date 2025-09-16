Ексголкіпера "Динамо" і "Шахтаря" затримали при спробі перетнути кордон - ЗМІ

Екс-голкіпер потрапив у центр уваги після затримання під час спроби виїзду з країни.

Затримання Рудько сталося під час спроби виїхати за кордон

Коротко:

Колишній голкіпер київського "Динамо" та збірної України Артур Рудько потрапив у центр уваги після затримання під час спроби перетнути державний кордон.

Як повідомляє SportArena, 33-річний екс-воротар "Динамо", "Шахтаря", "Металіста" та "Чорноморця" намагався залишити територію України.

За неофіційною інформацією, після інциденту Рудько нині проходить базову військову підготовку у навчальному центрі Збройних Сил України.

Останнім клубом у кар’єрі воротаря був одеський "Чорноморець", який він залишив після завершення минулого сезону. Рудько також має досвід виступів за закордонні команди: польський "Лех" та кіпрський "Пафос".

Крім того, у молоді роки він викликався до складу юнацьких і молодіжних збірних України, демонструючи перспективу ще на ранніх етапах кар’єри.

