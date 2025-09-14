Футболіста київського клубу вмовляють покинути Україну: про що йдеться

Бразильський захисник пояснює, чому не планує залишати Київ попри занепокоєння сім’ї.

Сідней розповідає, як адаптувався до життя в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fclbkyiv/photos

Бразильський захисник столичного клубу "Лівий Берег" Сідней розповів про реакцію своєї родини на його життя в Україні під час війни. Футболіст зазначив, що найбільше переживає мати, яка наполегливо радить йому залишити країну.

"Моя мати каже, щоб я поїхав звідси. А мій батько ні, він не так сильно хвилюється", — розповів Сідней в інтерв'ю "Українському футболу". відео дня

Попри хвилювання рідних, захисник наголосив, що почувається комфортно в Києві та не планує виїжджати. Він потрапив до України через клуб "Рух", а у 2024 році прийняв пропозицію "Лівого Берега". За словами футболіста, президент клубу переконав його в перспективах проєкту, і він вирішив продовжити кар'єру саме тут.

Сідней додав, що спочатку мало знав про Україну та хвилювався через холод і незвичну кухню, але швидко адаптувався і тепер відчуває себе щасливим.

Нагадаємо, що 25-річний уродженець Якобіни у січні 2024 року підписав із "Лівим Берегом" 3-річний контракт. Відтоді він провів 36 матчів у всіх турнірах, забивши 9 голів.

