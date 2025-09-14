Рус
Футболіста київського клубу вмовляють покинути Україну: про що йдеться

Руслан Іваненко
14 вересня 2025, 20:50
Бразильський захисник пояснює, чому не планує залишати Київ попри занепокоєння сім’ї.
Футбол
Сідней розповідає, як адаптувався до життя в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fclbkyiv/photos

Бразильський захисник столичного клубу "Лівий Берег" Сідней розповів про реакцію своєї родини на його життя в Україні під час війни. Футболіст зазначив, що найбільше переживає мати, яка наполегливо радить йому залишити країну.

"Моя мати каже, щоб я поїхав звідси. А мій батько ні, він не так сильно хвилюється", — розповів Сідней в інтерв'ю "Українському футболу".

Попри хвилювання рідних, захисник наголосив, що почувається комфортно в Києві та не планує виїжджати. Він потрапив до України через клуб "Рух", а у 2024 році прийняв пропозицію "Лівого Берега". За словами футболіста, президент клубу переконав його в перспективах проєкту, і він вирішив продовжити кар'єру саме тут.

Сідней додав, що спочатку мало знав про Україну та хвилювався через холод і незвичну кухню, але швидко адаптувався і тепер відчуває себе щасливим.

Нагадаємо, що 25-річний уродженець Якобіни у січні 2024 року підписав із "Лівим Берегом" 3-річний контракт. Відтоді він провів 36 матчів у всіх турнірах, забивши 9 голів.

Раніше Главред повідомляв, що Олександр Зінченко опинився в центрі фінансового скандалу. Як повідомляє The Sun, захисник збірної України програв суд і повинен сплатити близько 300 тисяч фунтів заборгованості з корпоративного податку.

Нагадаємо, що український форвард Владислав Ванат офіційно приєднався до іспанської "Жирони", підписавши контракт до літа 2030 року. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро, що стало однією з рекордних покупок в історії каталонського клубу.

Крім того, футбольний клуб "Ноттінгем Форест" провів офіційну презентацію українського захисника Олександра Зінченка, який перед закриттям трансферного вікна приєднався до клубу на правах оренди від "Арсеналу".

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 15 вересня: Ракам - надзвичана подія, Козорогам - проблема

Гороскоп на завтра 15 вересня: Ракам - надзвичана подія, Козорогам - проблема

Чим відрізняються два лижники: треба знайти відповідь за 21 секунду

Чим відрізняються два лижники: треба знайти відповідь за 21 секунду

