Український боксер Василь Ломаченко завершив кар'єру - ЗМІ

Чутки про рішення Ломаченка повісити рукавички на гвіздок підтвердились.

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Сам Ломаченко офіційно не прокоментував своє рішення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри

Піти на спортивну пенсію український боксер вирішив у 36 років

Восени інсайдери заявили, що відомий український боксер Василь Ломаченко подумує про завершення кар'єри. А вже у середу, 18 грудня, відомий журналіст Майкл Бенсон підтвердив цю інформацію у соцмережі X.

"Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років", - написав він.

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Бенсон наголосив, що Ломаченко неодноразово вигравав чемпіонати світу в трьох вагових категоріях від напівлегкої до легкої та побажав українському спортсмену успіхів у майбутніх починаннях.

Зазначимо, що останній бій боксер провів ще у травні 2024 року. Тоді він здобув перемогу над Джорджем Камбососом та завоював титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

Василь Ломаченко - останні новини по темі

Раніше Главред писав, що президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман впевнений в тому, що у скандального українського боксера Василя Ломаченка судді не відбирали перемогу у поєдинку проти американця Девіна Хейні.

Напередодні стало відомо, що скандально відомий український боксер Василь Ломаченко закликав україців любити російських окупантів та молитися за них. Це повідомлення викликало особливий захват серед російських прихильників Ломаченка, які підписані на його сторінку.

Нагадаємо, у червні 2023 року, коли Ломаченко ще був у професійному спорті, колишній чемпіон світу за версією WBO Тімоті Бредлі заявив, що українському боксеру потрібно зменшувати свою вагову категорію - тобто повернутися до другого напівлегкого дивізіону.

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Хто такий Василь Ломаченко Ломаче́нко Васи́ль Анато́лійович (нар. 17 лютого 1988, м. Білгород-Дністровський, Одеська область, УРСР) — професійний боксер.

Чемпіон світу в напівлегкій (версія WBO (2014 — 2016)), другій напівлегкій вазі (версія WBO (2016 — 2018)) та легкій (версії WBA (Super) (2018 — 2020), WBO (2018 — 2020), WBC (2019 — 2020), IBF (2024 - т.ч.) та The Ring (2018 — 2020)) вагових категоріях. Загалом переміг 15 бійців за титул чемпіона світу.

Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор (у 2008 та 2012 роках).

На аматорському рівні дворазовий чемпіон світу (2009, 2011), чемпіон Європи (2008), багаторазовий чемпіон України. Заслужений майстер спорту України.

Найтитулованіший український боксер.

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