'Любіть ворогів ваших, моліться за них': скандальний Ломаченко зашкварився в Instagram

Скандально відомий український боксер Василь Ломаченко закликав україців любити російських окупантів та молитися за них.
Так, на своїй сторінці в Instagram, Ломаченко виклав кадр із фільму "Людина божа". Цей фільм, знятий режисеркою Оленою Попович, вийшов у 2021 році і розповідає про життя одного з найшанованіших святих у Греції – Нектарія Егінського.
Під відео Ломаченко процитував послання від Матвія: "Ви чули, що сказано: люби ближнього твого і ненавидь ворога твого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, що проклинають вас, благодійте тих, що ненавидять вас, і моліться за тих, що вас кривдять і тих, що гонять вас, нехай будете синами Отця вашого Небесного, бо Він наказує сонцю своєму сходити над злими та добрими і посилає дощ на праведних та неправедних".
Це повідомлення викликало особливий захват серед російських прихильників Ломаченка, які підписані на його сторінку. У коментарях росіяни почали вихваляти Ломаченка за його позицію.
У коментарях під дописом росіяни писали таке: "Вася побільше б таких людей як ти! Мир усім", "Вася не прогнувся під кагал", "Ти гідний чоловік, благ тобі і твоїм рідним".
Скандали з Ломаченком
Раніше на своїй сторінці в Instagram Ломаченко публікував колаж, що натякає на єдність українців і жителів країни-агресора - росіян.
Пізніше боксер потрапив у грандіозний скандал, опублікувавши відео з єпископом УПЦ (МП) Лукою (Андрієм Коваленком). Вболівальники жорстко розкритикували боксера, порадивши переїхати в Росію і здати український паспорт.
Пізніше Василь Ломаченко опублікував фото того, як він випікає просфори в Києво-Печерській Лаврі - разом зі священнослужителями УПЦ (МП).
Згодом Ломаченко просто закрив свій профіль в Instagram для користувачів з України.
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